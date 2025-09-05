Путин ответил на просьбы Киева выехать на переговоры за пределы России

Путин: запросы Киева на встречу не России — избыточные
Восточный экономический форум — 2025

Требования украинской стороны назвать место встречи и пригласить российскую делегацию считаются избыточными. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Если нам говорят, мы хотим с вами встречи, ну вы поезжайте туда-то на эту встречу. Мне кажется, это просто избыточные запросы в наш адрес», — заявил президент России. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее российский президент завершил официальный визит в Китай, в рамках которого принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также провел ряд встреч на высшем уровне. На итоговой пресс-конференции Путин пригласил украинского президента в Москву с целью провести переговоры. Однако Зеленский предложение отклонил, передает RT.

Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ-2025 — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». На мероприятии присутствуют представители федеральных министерств, бизнеса и международных организаций.

URA.RU ведет прямую трансляцию выступления президента. Присоединиться к ней можно в «ВКонтакте».

