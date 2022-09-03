На прощание с Горбачевым приехали представители недружественных РФ стран

Послы Японии и ФРГ посетили церемонию прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка у Колонного зала во время прощания с Михаилом Горбачевым. Москва
Представители Японии, Германии и США попрощались с Михаилом Горбачевым Фото:

На церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым приехали представители недружественных России стран — Японии и ФРГ. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на своего корреспондента.

«Тоехиса Кодзуки [посол Японии] и Геза Андреас фон Гайр [посол ФРГ] пришли 3 сентября на церемонию прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в российской столице», — сообщил источник агентства. Послы возложили цветы к гробу бывшего главы СССР.

Ранее URA.RU сообщало, что на церемонии прощания также присутствовал посол США Джон Салливан и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Они также возложили цветы к гробу.

Ранее страны Запада ввели экономические и логистические санкции против России. В ответ на это российские власти составили список недружественных стран.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

На церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым приехали представители недружественных России стран — Японии и ФРГ. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на своего корреспондента. «Тоехиса Кодзуки [посол Японии] и Геза Андреас фон Гайр [посол ФРГ] пришли 3 сентября на церемонию прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в российской столице», — сообщил источник агентства. Послы возложили цветы к гробу бывшего главы СССР. Ранее URA.RU сообщало, что на церемонии прощания также присутствовал посол США Джон Салливан и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Они также возложили цветы к гробу. Ранее страны Запада ввели экономические и логистические санкции против России. В ответ на это российские власти составили список недружественных стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...