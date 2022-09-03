На прощание с Горбачевым приехали представители недружественных РФ стран

Послы Японии и ФРГ посетили церемонию прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым

03 сентября 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

Представители Японии, Германии и США попрощались с Михаилом Горбачевым Фото: Владимир Андреев © URA.RU На церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым приехали представители недружественных России стран — Японии и ФРГ. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на своего корреспондента. «Тоехиса Кодзуки [посол Японии] и Геза Андреас фон Гайр [посол ФРГ] пришли 3 сентября на церемонию прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в российской столице», — сообщил источник агентства. Послы возложили цветы к гробу бывшего главы СССР. Ранее URA.RU сообщало, что на церемонии прощания также присутствовал посол США Джон Салливан и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Они также возложили цветы к гробу. Ранее страны Запада ввели экономические и логистические санкции против России. В ответ на это российские власти составили список недружественных стран.

На церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым приехали представители недружественных России стран — Японии и ФРГ. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на своего корреспондента. «Тоехиса Кодзуки [посол Японии] и Геза Андреас фон Гайр [посол ФРГ] пришли 3 сентября на церемонию прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в российской столице», — сообщил источник агентства. Послы возложили цветы к гробу бывшего главы СССР. Ранее URA.RU сообщало, что на церемонии прощания также присутствовал посол США Джон Салливан и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Они также возложили цветы к гробу. Ранее страны Запада ввели экономические и логистические санкции против России. В ответ на это российские власти составили список недружественных стран.