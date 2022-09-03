Премьер-министр Венгрии и посол США в РФ попрощались с Горбачевым. Видео

Премьер-министр Венгрии Орбан прибыл на церемонию прощания с Горбачевым

03 сентября 2022 в 14:18 Размер текста - 17 +

Виктор Орбан возложил цветы к гробу Михаила Горбачева Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и посол США в России Джон Салливан попрощались с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. Орбан приехал в Дом Союзов в Москве, чтобы попрощаться с Горбачевым, передает ТАСС. Он возложил цветы к гробу. Мероприятие посетил Салливан, а также послы Швеции и Великобритании. Премьер-министр Венгрии специально прилетел в Москву, чтобы проститься с Горбачевым. Ранее на церемонию приехал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и певица Алла Пугачева. Президент России Владимир Путин простился с политиком 1 сентября. Бывший президент СССР умер в ночь с 30 на 31 августа. Официальная причина смерти неизвестна, Горбачев скончался после продолжительной болезни.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и посол США в России Джон Салливан попрощались с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. Орбан приехал в Дом Союзов в Москве, чтобы попрощаться с Горбачевым, передает ТАСС. Он возложил цветы к гробу. Мероприятие посетил Салливан, а также послы Швеции и Великобритании. Премьер-министр Венгрии специально прилетел в Москву, чтобы проститься с Горбачевым. Ранее на церемонию приехал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и певица Алла Пугачева. Президент России Владимир Путин простился с политиком 1 сентября. Бывший президент СССР умер в ночь с 30 на 31 августа. Официальная причина смерти неизвестна, Горбачев скончался после продолжительной болезни.