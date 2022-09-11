Памфилова раскрыла свою мечту о реформе выборов в регионах РФ

Памфилова отказалась насильно вводить дистанционное голосование на выборах

Регионы РФ должны сами выбирать формат голосования на выборах, считает Элла Памфилова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не будет «насильно» внедрять дистанционное электронное голосование (ДЭГ) во все регионы России. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, она мечтает, чтобы ДЭГ работало в самых дальних регионах России.

«Для нас приоритет — полная безопасность системы с одной стороны, с другой прозрачность контроля. А главный критерий — это уровень доверия. Это новая система, всегда когда появляется что-то новое, ему нужно завоевывать это доверие. Люди не должны считать, что мы насильно вводим ДЭГ. Что касается удаленных регионов, конечно, мы об этом думаем. Вопрос только в том, чтобы интернет дошел до этих точек. Это большая перспектива. Это наша мечта», — заявила Памфилова. Трансляция ее выступления шла на сайте ЦИК.

Ранее в ЦИК предложили расширить применение онлайн-голосования в регионах в 2022 году. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что в ближайшем будущем онлайн-голосование введут во всем мире, пишет RT.