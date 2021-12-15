ЦИК хочет расширить онлайн-голосование в регионах в 2022 году

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Онлайн-голосование. Москва, ноутбук, голосование, онлайн, дистанционное, электронное
Онлайн-голосование уже прошло апробацию в России Фото:

Центризбирком предлагает расширить применение онлайн-голосования в регионах в 2022 году. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

«В следующем году планируется провести избирательные кампании в 19 регионах. В этом году семь регионов проводили дистанционное электронное голосование… В принципе, оно прошло успешно. Мы предполагаем проведение ДЭГ и на выборах в 2022 году. Не сильно, но расширим проведение дистанционного электронного голосования», — сказала Памфилова. Трансляция заседания ведется на сайте ЦИК.

Регионов сами смогут заявить о проведении ДЭГ. Главное, чтобы они были готовы к этой процедуре и соответствовали требованиям Центризбиркома. По словам Памфиловой, в ближайшее время ЦИК направит письма в те регионы, где пройдут выборы, чтобы узнать об их намерениях. При подготовке ДЭГ также будут учитываться запросы жителей и развития в регионе интернета.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что программа дистанционного электронного голосования (ДЭГ) со временем должна стать всероссийской. Он назвал электронное голосование «прекрасной практикой».

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Центризбирком предлагает расширить применение онлайн-голосования в регионах в 2022 году. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии. «В следующем году планируется провести избирательные кампании в 19 регионах. В этом году семь регионов проводили дистанционное электронное голосование… В принципе, оно прошло успешно. Мы предполагаем проведение ДЭГ и на выборах в 2022 году. Не сильно, но расширим проведение дистанционного электронного голосования», — сказала Памфилова. Трансляция заседания ведется на сайте ЦИК. Регионов сами смогут заявить о проведении ДЭГ. Главное, чтобы они были готовы к этой процедуре и соответствовали требованиям Центризбиркома. По словам Памфиловой, в ближайшее время ЦИК направит письма в те регионы, где пройдут выборы, чтобы узнать об их намерениях. При подготовке ДЭГ также будут учитываться запросы жителей и развития в регионе интернета. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что программа дистанционного электронного голосования (ДЭГ) со временем должна стать всероссийской. Он назвал электронное голосование «прекрасной практикой».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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