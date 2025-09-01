МИД Азербайджана закрыл рабочую группу

Министерский совет ОБСЕ принял решение о прекращении деятельности Минского процесса и всех относящихся к нему структур. Об этом сообщает МИД Азербайджана.
«1 сентября 2025 года Министрcкий совет ОБСЕ принял решение о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур», — говорится в официальном telegram-канале МИДа. Решение было принято на основании совместного обращения министров иностранных дел Азербайджана и Армении, а также по итогам встречи лидеров двух стран в Вашингтоне.
Минский процесс ОБСЕ был создан в начале 1990-х годов для содействия мирному урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном. Он включал в себя деятельность Минской группы, Личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, а также Группы по планированию на высоком уровне. На протяжении десятилетий эти структуры занимались поиском путей разрешения конфликта.
Ключевым моментом, приведшим к закрытию Минского процесса, стало совместное письмо-обращение министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Оно было направлено действующему председателю ОБСЕ после встречи Президента Азербайджанской Республики и Премьер-министра Армении, прошедшей 8 августа в Вашингтоне при участии президента США. В ходе переговоров стороны подтвердили, что необходимость в деятельности соответствующих институтов отпала. Секретариату ОБСЕ поручено завершить все административные и технические процедуры, связанные с закрытием этих структур, не позднее 1 декабря 2025 года.
Особое внимание в решении уделено вопросу статуса ранее принятых документов. Все решения, связанные с бывшим армяно-азербайджанским конфликтом, утратили силу и более не подлежат применению. Это формализует завершение международного посредничества по данному вопросу и подчеркивает признание государствами-участниками ОБСЕ новых реалий в регионе.
