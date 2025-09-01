Лихачев: Индия собирается строить АЭС вместе с Россией

Индия выразила заинтересованность в строительстве совместно с Россией малых атомных электростанций (АЭС), включая как наземные, так и плавучие станции, а также реакторов на быстрых нейтронах. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
«Это подразумевает, конечно, усиление и интенсификацию сотрудничества, в первую очередь в части строительства в Индии наших реакторов», — сказал Лихачев на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Его слова передают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов с места событий.
Согласно заявлениям Лихачева, в стратегических документах по развитию индийской экономики заложено масштабное увеличение мощности атомной энергетики. В настоящее время в Индии функционируют АЭС суммарной мощностью около девяти гигаватт. К 2047–2048 годам страна намерена увеличить этот показатель более чем в десять раз — до 100 гигаватт.
Традиционно сотрудничество России и Индии в атомной отрасли строилось вокруг крупных проектов — так называемых «тысячников» и гигаваттных реакторов. Однако, по словам Лихачева, премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил стремление расширить повестку сотрудничества. В частности, речь идет о строительстве малых модульных АЭС, которые могут быть размещены как на суше, так и на воде. Плавучие атомные электростанции представляют собой перспективное решение для труднодоступных регионов, где строительство традиционных энергообъектов затруднено.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.