Турчак: судьба Донбасса и освобожденных территорий — быть с Россией

20 сентября 2022 в 17:55 Размер текста - 17 +

Турчак заявил, что Донбасс добивался вхождения в состав РФ 8 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Вхождение в состав РФ — то, чего Донбасс добивался на протяжении восьми лет. Его судьба — быть вместе с Россией. Об этом заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. «Вхождение в состав России — то, чего Донбасс добивался 8 лет. В мае 2014 года жители Донецкой и Луганской Народных Республик часами стояли в очередях на участки, чтобы проголосовать. Хотели стать частью России. Никто не мог тогда и подумать, что впереди 8 долгих лет войны, бесконечных обстрелов украинскими нацистами и убийств мирных жителей <…> судьба Донбасса — быть частью России», — заявил Турчак. Его слова приводятся на официальном сайте «Единой России». Турчак подчеркнул, что открытое голосование в ходе референдума позволит закрепить результаты о вхождении республик в состав России де-юре — раз и навсегда. Тем не менее он отметил, что де-факто эти территории уже являются частью РФ. Люди там этого хотят, ждут и верят, добавил секретарь генсовета ЕР. Ранее общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик потребовали срочного проведения референдума о присоединении к РФ. Также о референдуме попросили и жители Херсона. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.

Вхождение в состав РФ — то, чего Донбасс добивался на протяжении восьми лет. Его судьба — быть вместе с Россией. Об этом заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. «Вхождение в состав России — то, чего Донбасс добивался 8 лет. В мае 2014 года жители Донецкой и Луганской Народных Республик часами стояли в очередях на участки, чтобы проголосовать. Хотели стать частью России. Никто не мог тогда и подумать, что впереди 8 долгих лет войны, бесконечных обстрелов украинскими нацистами и убийств мирных жителей <…> судьба Донбасса — быть частью России», — заявил Турчак. Его слова приводятся на официальном сайте «Единой России». Турчак подчеркнул, что открытое голосование в ходе референдума позволит закрепить результаты о вхождении республик в состав России де-юре — раз и навсегда. Тем не менее он отметил, что де-факто эти территории уже являются частью РФ. Люди там этого хотят, ждут и верят, добавил секретарь генсовета ЕР. Ранее общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик потребовали срочного проведения референдума о присоединении к РФ. Также о референдуме попросили и жители Херсона. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.