Над Херсоном прогремели шесть взрывов

29 сентября 2022 в 03:05 Размер текста - 17 +

В Херсоне гремят взрывы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсоне прогремела серия из шести взрывов. Также сообщается о работе российской системы противовоздушной обороны (ПВО). «Шесть взрывов прогремели в небе над Херсоном <…> В небе не видны следы от ракет систем ПВО, но были слышны звуки взрывов. Информация о пострадавших пока не поступала», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента. Комментариев от Минобороны на момент публикации не поступало. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основной ее задачей президент РФ Владимир путин называл защиту населения Донбасса от геноцида. С 23 по 27 сентября в Херсонской области, а также в Запорожье и Донбассе прошли референдумы по присоединению к России. По итогам обработки результатов, абсолютное большинство жителей всех территорий проголосовало за вступление в состав РФ. Киев пытался помешать голосованию, устраивая многочисленные провокации. Так, 26 сентября в результате ракетного удара ВСУ по причалу гражданской переправы через Днепр в центре Херсона пострадали четыре человека, один погиб.

В Херсоне прогремела серия из шести взрывов. Также сообщается о работе российской системы противовоздушной обороны (ПВО). «Шесть взрывов прогремели в небе над Херсоном <…> В небе не видны следы от ракет систем ПВО, но были слышны звуки взрывов. Информация о пострадавших пока не поступала», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента. Комментариев от Минобороны на момент публикации не поступало. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основной ее задачей президент РФ Владимир путин называл защиту населения Донбасса от геноцида. С 23 по 27 сентября в Херсонской области, а также в Запорожье и Донбассе прошли референдумы по присоединению к России. По итогам обработки результатов, абсолютное большинство жителей всех территорий проголосовало за вступление в состав РФ. Киев пытался помешать голосованию, устраивая многочисленные провокации. Так, 26 сентября в результате ракетного удара ВСУ по причалу гражданской переправы через Днепр в центре Херсона пострадали четыре человека, один погиб.