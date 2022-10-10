Офис Зеленского призвал украинцев не пользоваться электричеством вечером

Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко обратился к населению Украины с просьбой сегодня ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00. Обращение с просьбой Тимошенко опубликовал в своем telegram-канале.
«В результате сегодняшнего обстрела убедительно просим всех, по возможности, сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии», — обратился Тимошенко к украинцам в своем telegram-канале. Он также пояснил, что такая мера поможет пройти критические нагрузки украинских электросетей.
Ранее Минобороны РФ подтвердило многочисленные удары по инфраструктурным объектам Украины. ВС РФ нанесли удары по регионам Украины, в том числе и по Киеву. После обстрелов украинской инфраструктуры президент Украины провел срочные переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, передает RT.
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Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко обратился к населению Украины с просьбой сегодня ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00. Обращение с просьбой Тимошенко опубликовал в своем telegram-канале. «В результате сегодняшнего обстрела убедительно просим всех, по возможности, сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии», — обратился Тимошенко к украинцам в своем telegram-канале. Он также пояснил, что такая мера поможет пройти критические нагрузки украинских электросетей. Ранее Минобороны РФ подтвердило многочисленные удары по инфраструктурным объектам Украины. ВС РФ нанесли удары по регионам Украины, в том числе и по Киеву. После обстрелов украинской инфраструктуры президент Украины провел срочные переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, передает RT.