Офис Зеленского призвал украинцев не пользоваться электричеством вечером

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По словам Тимошенко, ограничение потребления электроэнергии необходимо для снижения нагрузки на электросети Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко обратился к населению Украины с просьбой сегодня ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00. Обращение с просьбой Тимошенко опубликовал в своем telegram-канале.

«В результате сегодняшнего обстрела убедительно просим всех, по возможности, сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии», — обратился Тимошенко к украинцам в своем telegram-канале. Он также пояснил, что такая мера поможет пройти критические нагрузки украинских электросетей.

Ранее Минобороны РФ подтвердило многочисленные удары по инфраструктурным объектам Украины. ВС РФ нанесли удары по регионам Украины, в том числе и по Киеву. После обстрелов украинской инфраструктуры президент Украины провел срочные переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, передает RT.

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Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко обратился к населению Украины с просьбой сегодня ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00. Обращение с просьбой Тимошенко опубликовал в своем telegram-канале. «В результате сегодняшнего обстрела убедительно просим всех, по возможности, сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии», — обратился Тимошенко к украинцам в своем telegram-канале. Он также пояснил, что такая мера поможет пройти критические нагрузки украинских электросетей. Ранее Минобороны РФ подтвердило многочисленные удары по инфраструктурным объектам Украины. ВС РФ нанесли удары по регионам Украины, в том числе и по Киеву. После обстрелов украинской инфраструктуры президент Украины провел срочные переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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