Офис Зеленского призвал украинцев не пользоваться электричеством вечером

10 октября 2022 в 17:06 Размер текста - 17 +

По словам Тимошенко, ограничение потребления электроэнергии необходимо для снижения нагрузки на электросети Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко обратился к населению Украины с просьбой сегодня ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00. Обращение с просьбой Тимошенко опубликовал в своем telegram-канале. «В результате сегодняшнего обстрела убедительно просим всех, по возможности, сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии», — обратился Тимошенко к украинцам в своем telegram-канале. Он также пояснил, что такая мера поможет пройти критические нагрузки украинских электросетей. Ранее Минобороны РФ подтвердило многочисленные удары по инфраструктурным объектам Украины. ВС РФ нанесли удары по регионам Украины, в том числе и по Киеву. После обстрелов украинской инфраструктуры президент Украины провел срочные переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, передает RT.

Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко обратился к населению Украины с просьбой сегодня ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00. Обращение с просьбой Тимошенко опубликовал в своем telegram-канале. «В результате сегодняшнего обстрела убедительно просим всех, по возможности, сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии», — обратился Тимошенко к украинцам в своем telegram-канале. Он также пояснил, что такая мера поможет пройти критические нагрузки украинских электросетей. Ранее Минобороны РФ подтвердило многочисленные удары по инфраструктурным объектам Украины. ВС РФ нанесли удары по регионам Украины, в том числе и по Киеву. После обстрелов украинской инфраструктуры президент Украины провел срочные переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, передает RT.