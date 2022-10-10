«Страна»: украинские власти отключают лифты и уличное освещение

10 октября 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

В Тернополе из-за низкого напряжения в сети отключили лифты в многоэтажных домах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти начали отключать лифты в домах и уличное освещение для экономии электроэнергии. Об этом сообщило издание «Страна». «Местные власти в разных городах Украины начинают экономить электроэнергию — отключают лифты в домах и уличное освещение», — пишет издание. Так, например, в Тернополе на фоне критически низкого напряжения в сети в многоэтажных домах отключили лифты. А в Броварском районе Киевской области не будет включено ночное освещение. Ранее в офисе Зеленского заявили, что Украина рискует остаться без электричества. Замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что взрывы во Львове, Киеве, Днепре, Харькове, Житомире и других территориях Украины могут повлиять на стабильность энергообеспечения. Позднее 10 октября Тимошенко призвал жителей Украины ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00.

Украинские власти начали отключать лифты в домах и уличное освещение для экономии электроэнергии. Об этом сообщило издание «Страна». «Местные власти в разных городах Украины начинают экономить электроэнергию — отключают лифты в домах и уличное освещение», — пишет издание. Так, например, в Тернополе на фоне критически низкого напряжения в сети в многоэтажных домах отключили лифты. А в Броварском районе Киевской области не будет включено ночное освещение. Ранее в офисе Зеленского заявили, что Украина рискует остаться без электричества. Замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что взрывы во Львове, Киеве, Днепре, Харькове, Житомире и других территориях Украины могут повлиять на стабильность энергообеспечения. Позднее 10 октября Тимошенко призвал жителей Украины ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00.