«Страна»: украинские власти отключают лифты и уличное освещение

Украинские власти начали отключать лифты в домах и уличное освещение для экономии электроэнергии. Об этом сообщило издание «Страна».
«Местные власти в разных городах Украины начинают экономить электроэнергию — отключают лифты в домах и уличное освещение», — пишет издание. Так, например, в Тернополе на фоне критически низкого напряжения в сети в многоэтажных домах отключили лифты. А в Броварском районе Киевской области не будет включено ночное освещение.
Ранее в офисе Зеленского заявили, что Украина рискует остаться без электричества. Замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что взрывы во Львове, Киеве, Днепре, Харькове, Житомире и других территориях Украины могут повлиять на стабильность энергообеспечения. Позднее 10 октября Тимошенко призвал жителей Украины ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00.
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Украинские власти начали отключать лифты в домах и уличное освещение для экономии электроэнергии. Об этом сообщило издание «Страна». «Местные власти в разных городах Украины начинают экономить электроэнергию — отключают лифты в домах и уличное освещение», — пишет издание. Так, например, в Тернополе на фоне критически низкого напряжения в сети в многоэтажных домах отключили лифты. А в Броварском районе Киевской области не будет включено ночное освещение. Ранее в офисе Зеленского заявили, что Украина рискует остаться без электричества. Замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что взрывы во Львове, Киеве, Днепре, Харькове, Житомире и других территориях Украины могут повлиять на стабильность энергообеспечения. Позднее 10 октября Тимошенко призвал жителей Украины ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00.