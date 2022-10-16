МИД Латвии: Евросоюз рассмотрит девятый пакет санкций против РФ

Совет Евросоюза по иностранным делам рассмотрит девятый пакет санкций против России. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
«Министры иностранных дел стран ЕС будут призывать к большей поддержке Украины, вести работу над девятым пакетом санкций против РФ. Также затронут вопрос о механизме конфискации замороженных российских государственных активов», — написал Ринкевичс в соцсети Twitter (заблокирован в РФ).
Ранее сообщалось, что девятый пакет санкций может включать в себя как экономические, так и индивидуальные ограничительные меры против России. Кроме того, страны Евросоюза обсуждают возможность конфискации замороженных российских активов, однако «это сложный с законодательной точки зрения вопрос», отметил дипломат, передавал ТАСС, ссылаясь на источник в делегации одной из стран объединения в Совете Евросоюза.
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Совет Евросоюза по иностранным делам рассмотрит девятый пакет санкций против России. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. «Министры иностранных дел стран ЕС будут призывать к большей поддержке Украины, вести работу над девятым пакетом санкций против РФ. Также затронут вопрос о механизме конфискации замороженных российских государственных активов», — написал Ринкевичс в соцсети Twitter (заблокирован в РФ). Ранее сообщалось, что девятый пакет санкций может включать в себя как экономические, так и индивидуальные ограничительные меры против России. Кроме того, страны Евросоюза обсуждают возможность конфискации замороженных российских активов, однако «это сложный с законодательной точки зрения вопрос», отметил дипломат, передавал ТАСС, ссылаясь на источник в делегации одной из стран объединения в Совете Евросоюза.