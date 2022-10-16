МИД Латвии: Евросоюз рассмотрит девятый пакет санкций против РФ

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Евросоюз обсудит девятый пакет санкций против РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Совет Евросоюза по иностранным делам рассмотрит девятый пакет санкций против России. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Министры иностранных дел стран ЕС будут призывать к большей поддержке Украины, вести работу над девятым пакетом санкций против РФ. Также затронут вопрос о механизме конфискации замороженных российских государственных активов», — написал Ринкевичс в соцсети Twitter (заблокирован в РФ).

Ранее сообщалось, что девятый пакет санкций может включать в себя как экономические, так и индивидуальные ограничительные меры против России. Кроме того, страны Евросоюза обсуждают возможность конфискации замороженных российских активов, однако «это сложный с законодательной точки зрения вопрос», отметил дипломат, передавал ТАСС, ссылаясь на источник в делегации одной из стран объединения в Совете Евросоюза.

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Совет Евросоюза по иностранным делам рассмотрит девятый пакет санкций против России. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. «Министры иностранных дел стран ЕС будут призывать к большей поддержке Украины, вести работу над девятым пакетом санкций против РФ. Также затронут вопрос о механизме конфискации замороженных российских государственных активов», — написал Ринкевичс в соцсети Twitter (заблокирован в РФ). Ранее сообщалось, что девятый пакет санкций может включать в себя как экономические, так и индивидуальные ограничительные меры против России. Кроме того, страны Евросоюза обсуждают возможность конфискации замороженных российских активов, однако «это сложный с законодательной точки зрения вопрос», отметил дипломат, передавал ТАСС, ссылаясь на источник в делегации одной из стран объединения в Совете Евросоюза.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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