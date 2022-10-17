Депутат Госдумы Журова: Украина хочет подставить Россию, обстреливая ЗАЭС

17 октября 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

Запорожская АЭС находится под контролем российских войск Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская сторона хочет подставить Россию, нанося удары по территории Запорожской атомной электростанции. В случае происшествия на этом объекте Киев обвинит во всем Москву перед мировым сообществом. Об этом в беседе с URA.RU заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Ранее стало известно об очередных обстрелах Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских вооруженных сил. Атаки на объект препятствуют перезапуску энергоблоков, он будет невозможен до отброса украинских войск. При этом сама станция осталась без внешнего энергоснабжения. «Им хочется, чтобы мы были виноваты в том, чтобы с этой станцией что-то произошло. Таким образом они хотят показать, что если бы они ее контролировали, то ничего бы не случилось. Они пытаются запугать Европу и весь мир. Понятно, что если она не дай бог рванет, то последствия будут очень серьезные. Но вопрос к МАГАТЭ и всем остальным, почему они не останавливают украинскую сторону? Почему они не запрещают им это делать?» — сказала Светлана Журова. «Они этим угрожают Европе, а с другой стороны шантажируют нас. Это бесполезный шантаж, но в очередной раз удивительно, что все в мире закрывают на это глаза», — добавила собеседница агентства. При этом Россия должна продолжать сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), подчеркнула Журова. «Проблема в том, что нас не слышат. Мы внутри страны все знаем, но знают ли люди в мире достоверную информацию? Там людям уже выборочную и профильтрованную информацию предоставляют. Наша задача пытаться сотрудничать с МАГАТЭ, достучаться до них, чтобы они какие-то меры приняли и озвучили истинные причины», — заключила депутат Госдумы.

Украинская сторона хочет подставить Россию, нанося удары по территории Запорожской атомной электростанции. В случае происшествия на этом объекте Киев обвинит во всем Москву перед мировым сообществом. Об этом в беседе с URA.RU заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Ранее стало известно об очередных обстрелах Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских вооруженных сил. Атаки на объект препятствуют перезапуску энергоблоков, он будет невозможен до отброса украинских войск. При этом сама станция осталась без внешнего энергоснабжения. «Им хочется, чтобы мы были виноваты в том, чтобы с этой станцией что-то произошло. Таким образом они хотят показать, что если бы они ее контролировали, то ничего бы не случилось. Они пытаются запугать Европу и весь мир. Понятно, что если она не дай бог рванет, то последствия будут очень серьезные. Но вопрос к МАГАТЭ и всем остальным, почему они не останавливают украинскую сторону? Почему они не запрещают им это делать?» — сказала Светлана Журова. «Они этим угрожают Европе, а с другой стороны шантажируют нас. Это бесполезный шантаж, но в очередной раз удивительно, что все в мире закрывают на это глаза», — добавила собеседница агентства. При этом Россия должна продолжать сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), подчеркнула Журова. «Проблема в том, что нас не слышат. Мы внутри страны все знаем, но знают ли люди в мире достоверную информацию? Там людям уже выборочную и профильтрованную информацию предоставляют. Наша задача пытаться сотрудничать с МАГАТЭ, достучаться до них, чтобы они какие-то меры приняли и озвучили истинные причины», — заключила депутат Госдумы.