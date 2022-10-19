ВСУ обстреляли ТЦ и спортивный комплекс в Белгородской области

ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру в Шебекино, заявил Вячеслав Гладков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины обстреляли торговый центр и спортивный комплекс в Шебекино. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Под сильный обстрел ВСУ попало Шебекино… Все прилеты снарядов пришлись на гражданские объекты, в том числе торговый центр и ФОК (спортивный комплекс — пирм. URA.RU)», — написал глава региона в Telegram.
В результате обстрела есть пострадавшие. «Мужчина с ранением грудной клетки, в тяжелом состоянии… Женщину доставляют в районную ЦРБ», — объяснил Гладков.
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