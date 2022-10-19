ВСУ обстреляли ТЦ и спортивный комплекс в Белгородской области

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Разрушенный, в результате обстрела ВСУ, животноводческий комплекс. Мелитополь, ферма, последствия, разрушения, обстрел, прилёты, Обстрелы
ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру в Шебекино, заявил Вячеслав Гладков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины обстреляли торговый центр и спортивный комплекс в Шебекино. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Под сильный обстрел ВСУ попало Шебекино… Все прилеты снарядов пришлись на гражданские объекты, в том числе торговый центр и ФОК (спортивный комплекс — пирм. URA.RU)», — написал глава региона в Telegram.

В результате обстрела есть пострадавшие. «Мужчина с ранением грудной клетки, в тяжелом состоянии… Женщину доставляют в районную ЦРБ», — объяснил Гладков.

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Вооруженные силы Украины обстреляли торговый центр и спортивный комплекс в Шебекино. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Под сильный обстрел ВСУ попало Шебекино… Все прилеты снарядов пришлись на гражданские объекты, в том числе торговый центр и ФОК (спортивный комплекс — пирм. URA.RU)», — написал глава региона в Telegram. В результате обстрела есть пострадавшие. «Мужчина с ранением грудной клетки, в тяжелом состоянии… Женщину доставляют в районную ЦРБ», — объяснил Гладков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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