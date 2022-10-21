США приняли неожиданное решение по России

В США решили оставить в силе пошлины на сталь из РФ

22 октября 2022 в 02:10 Размер текста - 17 +

Власти США решили оставить в силе пошлины в отношении российской стали Фото: Владимир Андреев © URA.RU В США решили оставить в силе пошлины в отношении стали из России. Об этом сообщает американская Федеральная Комиссия на своем официальном сайте Federal Trade Commission (FTC). Федеральная Комиссия Соединенных Штатов Америки по международной торговле провела регулярный обзор введенных ранее антидемпинговых пошлин в отношении некоторых видов горячекатаного стального проката России, а также Австралии, Великобритании, Турции, Японии и других. Там решили оставить их в силе. Соответствующее уведомление комиссия опубликовала на своем сайте. Там отмечено, что в результате решения комиссии «существующие распоряжения, касающиеся импорта данной продукции <…>, останутся в силе». При этом там отменили действующие антидемпинговые и компенсационные пошлины на импорт горячекатаной стали из Бразилии. США и страны Евросоюза ввели масштабные экономические санкции против России из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида.

В США решили оставить в силе пошлины в отношении стали из России. Об этом сообщает американская Федеральная Комиссия на своем официальном сайте Federal Trade Commission (FTC). Федеральная Комиссия Соединенных Штатов Америки по международной торговле провела регулярный обзор введенных ранее антидемпинговых пошлин в отношении некоторых видов горячекатаного стального проката России, а также Австралии, Великобритании, Турции, Японии и других. Там решили оставить их в силе. Соответствующее уведомление комиссия опубликовала на своем сайте. Там отмечено, что в результате решения комиссии «существующие распоряжения, касающиеся импорта данной продукции <…>, останутся в силе». При этом там отменили действующие антидемпинговые и компенсационные пошлины на импорт горячекатаной стали из Бразилии. США и страны Евросоюза ввели масштабные экономические санкции против России из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида.