Мишустин потребовал эффективно использовать каждый рубль для армии. Видео 09 ноября 2022 в 17:33 Размер текста - 17 + Каждый рубль, направленный на ВС РФ, должен использоваться максимально эффективно, завил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Каждый рубль, выделенный на нужды Вооруженных сил России (ВС РФ), должен быть потрачен максимально эффективно. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. «Каждый рубль из тех средств, которые мы выделяем на помощь ВС РФ, должен быть использован максимально эффективно», — заявил Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24». Глава Правительства добавил, что ресурсы должны быть сконцентрированы на задачах спецоперации. Также Мишустин отметил, что обязанности по устойчивости российской финансовой системы «никто не снимал». Задача по сохранению устойчивости лежит на всей исполнительной власти страны. Премьер напомнил о том, что малозначимых вопросов в оснащении войск быть не может. Ранее Михаил Мишустин призвал увеличить производство вещевого имущества и средств защиты для потребностей армии. Также премьер заявил о необходимости точно оценить потребности ВС России и сопоставить их с возможностями ОПК, передает RT. Каждый рубль, выделенный на нужды Вооруженных сил России (ВС РФ), должен быть потрачен максимально эффективно. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. «Каждый рубль из тех средств, которые мы выделяем на помощь ВС РФ, должен быть использован максимально эффективно», — заявил Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24». Глава Правительства добавил, что ресурсы должны быть сконцентрированы на задачах спецоперации. Также Мишустин отметил, что обязанности по устойчивости российской финансовой системы «никто не снимал». Задача по сохранению устойчивости лежит на всей исполнительной власти страны. Премьер напомнил о том, что малозначимых вопросов в оснащении войск быть не может. Ранее Михаил Мишустин призвал увеличить производство вещевого имущества и средств защиты для потребностей армии. Также премьер заявил о необходимости точно оценить потребности ВС России и сопоставить их с возможностями ОПК, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям