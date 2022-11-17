Представитель РФ в G20: на саммите обсуждали переход к нацвалютам

17 ноября 2022 в 07:49 Размер текста - 17 +

Турция и страны БРИКС согласились с Россией на саммите G20 по переходу на нацвалюты, заявила Светлана Лукаш Фото: Официальный сайт Президента РФ На саммите G20 обсуждался переход на расчеты в национальных валютах в двусторонних контактах по линии Министерства финансов РФ. Об этом заявила шерпа РФ в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш. Она добавила, что Турция и страны БРИКС согласны с Россией в том, что это путь в будущее. «Эта тема расчетов в нацвалютах, безусловно, фигурировала в обсуждениях, но не на саммите как таковом. Прежде всего она обсуждалась на рабочих встречах по линии министра финансов», — приводит слова Лукаш РИА Новости. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах перейти в торговле с Россией на расчеты в нацвалютах. Кроме того, Россия и Турция подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах. Страны хотят использовать лиры и рубли при сделках между двумя странами. По мнению экспертов, Москва и Анкара таким образом хотят снизить зависимость от доллара и обезопасится от влияния третьих сторон, напоминает RT.

На саммите G20 обсуждался переход на расчеты в национальных валютах в двусторонних контактах по линии Министерства финансов РФ. Об этом заявила шерпа РФ в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш. Она добавила, что Турция и страны БРИКС согласны с Россией в том, что это путь в будущее. «Эта тема расчетов в нацвалютах, безусловно, фигурировала в обсуждениях, но не на саммите как таковом. Прежде всего она обсуждалась на рабочих встречах по линии министра финансов», — приводит слова Лукаш РИА Новости. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах перейти в торговле с Россией на расчеты в нацвалютах. Кроме того, Россия и Турция подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах. Страны хотят использовать лиры и рубли при сделках между двумя странами. По мнению экспертов, Москва и Анкара таким образом хотят снизить зависимость от доллара и обезопасится от влияния третьих сторон, напоминает RT.