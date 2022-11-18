Замгубернатора Херсонской области Губареву отпустили на свободу

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Клипарт. Магнитогорск, арест, мера пресечения, наручники
Губарева была задержана по обвинению в экономическом преступлении Фото:

Заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева была выпущена на свободу. Об этом сообщил ее супруг Павел Губарев.

«Моя жена Екатерина Губарева на свободе. По договоренности со следствием не могу разглашать суть дела», — написал Губарев в своем telegram-канале.

Ранее супруг замгубернатора сообщил о пропаже своей жены, сказав, что в последний раз ее видели у здания администрации Херсонской области. Однако позже выяснилось, что Губареву задержали по обвинению в экономическом преступлении. Спустя время муж заявил, что его жена выйдет на свободу вечером 17 ноября, сообщает MK.

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Заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева была выпущена на свободу. Об этом сообщил ее супруг Павел Губарев. «Моя жена Екатерина Губарева на свободе. По договоренности со следствием не могу разглашать суть дела», — написал Губарев в своем telegram-канале. Ранее супруг замгубернатора сообщил о пропаже своей жены, сказав, что в последний раз ее видели у здания администрации Херсонской области. Однако позже выяснилось, что Губареву задержали по обвинению в экономическом преступлении. Спустя время муж заявил, что его жена выйдет на свободу вечером 17 ноября, сообщает MK.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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