Уолтц: Трамп будет давить на Россию и Украину, чтобы закончить СВО

Советник по национальной безопасности Белого дома Майк Уолтц сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен добиться прекращения вооруженного конфликта на Украине и готов оказать необходимое давление как на Москву, так и на Киев для достижения этой цели.
«Президент [США Дональд Трамп] полон решимости завершить [конфликт], и он готов оказать любое необходимое давление на обе стороны, чтобы завершить ее», — отметил Майк Уолтц в интервью радиостанции Fox News.
Ранее источники сообщали, что команда Трампа рассматривает возможность усиления давления на Москву и Киев. В администрации обсуждаются новые меры, чтобы подтолкнуть стороны к соглашению, а спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявлял о намерении завершить конфликт в течение 2025 года, при этом Европа не будет участвовать в переговорах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.