Уолтц: Трамп будет давить на Россию и Украину, чтобы закончить СВО

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Трамп намерен завершить конфликт на Украине, заявил советник президента США Уолтц
Трамп намерен завершить конфликт на Украине, заявил советник президента США Уолтц Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Советник по национальной безопасности Белого дома Майк Уолтц сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен добиться прекращения вооруженного конфликта на Украине и готов оказать необходимое давление как на Москву, так и на Киев для достижения этой цели.

«Президент [США Дональд Трамп] полон решимости завершить [конфликт], и он готов оказать любое необходимое давление на обе стороны, чтобы завершить ее», — отметил Майк Уолтц в интервью радиостанции Fox News. 

Ранее источники сообщали, что команда Трампа рассматривает возможность усиления давления на Москву и Киев. В администрации обсуждаются новые меры, чтобы подтолкнуть стороны к соглашению, а спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявлял о намерении завершить конфликт в течение 2025 года, при этом Европа не будет участвовать в переговорах. 

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Советник по национальной безопасности Белого дома Майк Уолтц сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен добиться прекращения вооруженного конфликта на Украине и готов оказать необходимое давление как на Москву, так и на Киев для достижения этой цели. «Президент [США Дональд Трамп] полон решимости завершить [конфликт], и он готов оказать любое необходимое давление на обе стороны, чтобы завершить ее», — отметил Майк Уолтц в интервью радиостанции Fox News.  Ранее источники сообщали, что команда Трампа рассматривает возможность усиления давления на Москву и Киев. В администрации обсуждаются новые меры, чтобы подтолкнуть стороны к соглашению, а спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявлял о намерении завершить конфликт в течение 2025 года, при этом Европа не будет участвовать в переговорах. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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