Эрдоган объявил войну с террористами в Сирии

22 ноября 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

Турецкий глава заявил, что искоренит террористов в Ираке и Сирии Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Турция объявила войну террористам в Сирии. Об этом заявил глава страны Реджеп Эрдоган. «Для тех, кто думает, что сможет остановить Турцию <…>. Отныне для нас есть только одна мера. Есть только один предел. Это безопасность нашей собственной страны. <…> Мы искореним их [террористов] всех с помощью наших танков и солдат как можно скорее», — сказал Эрдоган. Об этом он заявил в ходе рабочей встречи в городе Артвине. Слова президента приводит En Son Haber. Ранее турецкий лидер переложил вину за операцию в Сирии на Россию. В Кремле же предложили Турции мир. В Минобороны Турции ранее заявляли о ликвидации 184 боевиков в Сирии и Ираке, пишет RT. Кроме того, Эрдоган заявил, что Россия отказалась «выполнять свой долг» в Сирии, сообщает «Национальная служба новостей».

Турция объявила войну террористам в Сирии. Об этом заявил глава страны Реджеп Эрдоган. «Для тех, кто думает, что сможет остановить Турцию <…>. Отныне для нас есть только одна мера. Есть только один предел. Это безопасность нашей собственной страны. <…> Мы искореним их [террористов] всех с помощью наших танков и солдат как можно скорее», — сказал Эрдоган. Об этом он заявил в ходе рабочей встречи в городе Артвине. Слова президента приводит En Son Haber. Ранее турецкий лидер переложил вину за операцию в Сирии на Россию. В Кремле же предложили Турции мир. В Минобороны Турции ранее заявляли о ликвидации 184 боевиков в Сирии и Ираке, пишет RT. Кроме того, Эрдоган заявил, что Россия отказалась «выполнять свой долг» в Сирии, сообщает «Национальная служба новостей».