РИАН: подразделения ВДВ РФ на Украине оснастили новейшим разведкомплексом

01 декабря 2022 в 06:54 Размер текста - 17 +

Разведкомплекс запускается из ручной ракетницы на высоту до 250 метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новейший разведывательный комплекс «Взор» получили на вооружение российские подразделения ВДВ для применения в условиях специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в оборонно-промышленном ведомстве. «Ряд подразделений ВДВ, участвующих в активных боевых действиях в рамках специальной военной операции, получили в опытную эксплуатацию партию из порядка 50 единиц новой индивидуальной системы оперативной рекогносцировки „Взор“», — сообщает собеседник РИА Новости. Отмечается, что данный аппарат запускается из ручной ракетницы и достигает высоты 250 метров. Его вес составляет всего лишь 300 граммов. Он оснащен видеокамерой и парашютом. После запуска он медленно опускается на парашюте, а изображение с камеры передается на планшет десантника. «Установленное на планшете программное обеспечение позволяет распознавать, захватывать и подсвечивать типовые объекты» — поделился источник агентства. Ранее сообщалось, что российские военные улучшат разведку за счет НАТО. Блок НАТО осуществляет поддержку украинских Вооруженных сил различными разведывательными средствами. В связи с этим проводятся работы по повышению скрытности российских армейских систем связи. Позднее российские войска испытали новую беспилотную ударную систему. В систему входят разведывательные дроны, ретранслирующие сигнал, а также барражирующие боеприпасы «Ланцет».

Новейший разведывательный комплекс «Взор» получили на вооружение российские подразделения ВДВ для применения в условиях специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в оборонно-промышленном ведомстве. «Ряд подразделений ВДВ, участвующих в активных боевых действиях в рамках специальной военной операции, получили в опытную эксплуатацию партию из порядка 50 единиц новой индивидуальной системы оперативной рекогносцировки „Взор“», — сообщает собеседник РИА Новости. Отмечается, что данный аппарат запускается из ручной ракетницы и достигает высоты 250 метров. Его вес составляет всего лишь 300 граммов. Он оснащен видеокамерой и парашютом. После запуска он медленно опускается на парашюте, а изображение с камеры передается на планшет десантника. «Установленное на планшете программное обеспечение позволяет распознавать, захватывать и подсвечивать типовые объекты» — поделился источник агентства. Ранее сообщалось, что российские военные улучшат разведку за счет НАТО. Блок НАТО осуществляет поддержку украинских Вооруженных сил различными разведывательными средствами. В связи с этим проводятся работы по повышению скрытности российских армейских систем связи. Позднее российские войска испытали новую беспилотную ударную систему. В систему входят разведывательные дроны, ретранслирующие сигнал, а также барражирующие боеприпасы «Ланцет».