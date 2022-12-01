ВС РФ сорвали атаку Украины на красно-лиманском направлении

Российские военные отразили атаку Вооруженных сил Украины на красно-лиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
«На красно-лиманском направлении сорвана украинская атака, поражена ротная группа. Противник потерял до 20 военных убитыми и раненными», — доложило ведомство в своем telegram-канале.
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Российские военные отразили атаку Вооруженных сил Украины на красно-лиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России. «На красно-лиманском направлении сорвана украинская атака, поражена ротная группа. Противник потерял до 20 военных убитыми и раненными», — доложило ведомство в своем telegram-канале.