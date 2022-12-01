ВС РФ сорвали атаку Украины на красно-лиманском направлении

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, учебные стрельбы, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия
Противник потерял до 20 военных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные отразили атаку Вооруженных сил Украины на красно-лиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На красно-лиманском направлении сорвана украинская атака, поражена ротная группа. Противник потерял до 20 военных убитыми и раненными», — доложило ведомство в своем telegram-канале.

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Российские военные отразили атаку Вооруженных сил Украины на красно-лиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России. «На красно-лиманском направлении сорвана украинская атака, поражена ротная группа. Противник потерял до 20 военных убитыми и раненными», — доложило ведомство в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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