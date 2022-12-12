Премьер Венгрии высмеял коррупционный скандал в Европарламенте

Виктор Орбан высмеял Европарламент из-за коррупционного скандалаФото: официальный сайт президента РФ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял коррупционный скандал в Европарламенте при помощи ироничного мема. Его он опубликовал в соцсетях.
«С добрым утром, Европарламент!» — написал премьер в Twitter. К записи Орбан прикрепил мем, на котором парламентские политики смеются. На картинке подпись: «Европарламент всерьез обеспокоен по поводу коррупции в Венгрии». Орбан ссылается на резолюцию Европарламента. Тогда в Европарламенте рекомендовали ЕС не поставлять Венгрии средства из европейских фондов из-за недостаточных усилий в борьбе с коррупцией.
Ранее власти Греции заморозили активы вице-президента ЕП Евы Кайли из-за подозрений в коррупции, пишет RT. Коррупция была связана с Чемпионатом мира по футболу в Катаре.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял коррупционный скандал в Европарламенте при помощи ироничного мема. Его он опубликовал в соцсетях. «С добрым утром, Европарламент!» — написал премьер в Twitter. К записи Орбан прикрепил мем, на котором парламентские политики смеются. На картинке подпись: «Европарламент всерьез обеспокоен по поводу коррупции в Венгрии». Орбан ссылается на резолюцию Европарламента. Тогда в Европарламенте рекомендовали ЕС не поставлять Венгрии средства из европейских фондов из-за недостаточных усилий в борьбе с коррупцией. Ранее власти Греции заморозили активы вице-президента ЕП Евы Кайли из-за подозрений в коррупции, пишет RT. Коррупция была связана с Чемпионатом мира по футболу в Катаре.