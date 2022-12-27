Путин и Пашинян ищут пути урегулирования конфликта на Южном Кавказе

27 декабря 2022 в 15:36 Размер текста - 17 +

Путин и Пашинян встретились для обсуждения конфликта на Южном Кавказе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном урегулирование ситуации на Южном Кавказе и армяно-азербайджанские отношения. Об этом Путин заявил на встрече с премьером. «Конечно, главный вопрос — это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом, армяно-азербайджанские отношения, все, что связано с Карабахом», — сказал Путин. Пашинян добавил, что самым оперативным вопросом является кризис в Лачинском коридоре: «Вы знаете, уже почти 20 дней Лачинский коридор перекрыт. Это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе». Ранее Пашинян выступил с обвинением российской миротворческой миссии в невыполнении своих обязанностей на территории Нагорного Карабаха. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия обеспокоена блокировкой Лачинского коридора, сообщает MK.RU. Она сообщала, что российский миротворческий контингент все эти дни активно работают над деэскалацией обстановки.

Президент РФ Владимир Путин обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном урегулирование ситуации на Южном Кавказе и армяно-азербайджанские отношения. Об этом Путин заявил на встрече с премьером. «Конечно, главный вопрос — это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом, армяно-азербайджанские отношения, все, что связано с Карабахом», — сказал Путин. Пашинян добавил, что самым оперативным вопросом является кризис в Лачинском коридоре: «Вы знаете, уже почти 20 дней Лачинский коридор перекрыт. Это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе». Ранее Пашинян выступил с обвинением российской миротворческой миссии в невыполнении своих обязанностей на территории Нагорного Карабаха. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия обеспокоена блокировкой Лачинского коридора, сообщает MK.RU. Она сообщала, что российский миротворческий контингент все эти дни активно работают над деэскалацией обстановки.