Названы секреты правильного хранения драгоценностей

Драгоценные камни в украшениях нужно хранить правильно. Лучше всего использовать специальные шкатулки или мешочки из ткани. Не стоит держать такие украшения в полиэтиленовых пакетах. Об этом рассказала геммолог Ольга Меликян.
«Храните камни и украшения в специальных шкатулках или дышащих мешочках, ни в коем случае не в полиэтиленовых пакетах. Раз в два месяца или при активной носке — раз в месяц, очищайте камни фланелевой тканью и водой», — рассказала Меликян в разговоре с радио Sputnik.
Геммолог посоветовала использовать специальные безопасные ювелирные биоспреи, чтобы не повредить ни камни, ни сам металл. Дорогие украшения рекомендуется раз в год показывать ювелиру, чтобы он проверил крепления и состояние камней. Не стоит хранить украшения в ванной, на морозе или под прямыми солнечными лучами — лучше выбирать сухое место с нормальной температурой.
Также Меликян рассказала, что бриллианты лучше всего чистить в ультразвуковой ванночке, не используя абразивы. Рубины и сапфиры можно мыть ювелирным биоспреем, водой и мягкой фланелевой тряпкой. Изумруды очень хрупкие, с трещинами и включениями, поэтому ультразвук им противопоказан. К «капризным» камням относятся жемчуг, опалы, бирюза и кораллы — для них нужен особый уход.
