Кремль назвал компании, которым закрыто возвращение в Россию

Песков: иностранные компании, которые финансировали ВСУ, стали врагами
К компаниям, которые финансировали ВСУ нужно относиться как к врагам, заявил Песков
К компаниям, которые финансировали ВСУ нужно относиться как к врагам, заявил Песков

Зарубежные компании, которые спонсировали ВСУ, не смогут вернуться в Россию. Для страны они стали врагами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Те, кто финансировал ВСУ, — это третья история. И, конечно, эти компании уже стали врагами, и к ним так и надо относиться», — рассказал Песков. Его слова приводит ТАСС.

В 2022 году, после начала специальной военной операции, многие зарубежные бренды приняли решение приостановить свою работу в РФ. Некоторые из них выражали финансовую поддержку вооруженным силам Украины.

Ранее Дмитрий Песков уже отмечал, что западные компании, покинувшие российский рынок, не планируют возвращаться, а их ниши занимают бизнесы из других стран. Власти подчеркивали, что решения о возможном возвращении иностранных брендов будут приниматься индивидуально и только в отношении тех, кто сохранил ответственность и рабочие места. При этом интересы российского бизнеса остаются в приоритете.

