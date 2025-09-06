Кремль назвал компании, которым закрыто возвращение в Россию

Зарубежные компании, которые спонсировали ВСУ, не смогут вернуться в Россию. Для страны они стали врагами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Те, кто финансировал ВСУ, — это третья история. И, конечно, эти компании уже стали врагами, и к ним так и надо относиться», — рассказал Песков. Его слова приводит ТАСС.
В 2022 году, после начала специальной военной операции, многие зарубежные бренды приняли решение приостановить свою работу в РФ. Некоторые из них выражали финансовую поддержку вооруженным силам Украины.
Ранее Дмитрий Песков уже отмечал, что западные компании, покинувшие российский рынок, не планируют возвращаться, а их ниши занимают бизнесы из других стран. Власти подчеркивали, что решения о возможном возвращении иностранных брендов будут приниматься индивидуально и только в отношении тех, кто сохранил ответственность и рабочие места. При этом интересы российского бизнеса остаются в приоритете.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.