Всплыли новые подробности о загадочном «инопланетном корабле», который пролетит около Земли

Новые снимки межзвездного объекта 3I/ATLAS, полученные учеными обсерватории Джемини в Чили, подтвердили, что загадочный «инопланетный корабль», который недавно пролетел около Земли, оказался кометой. Об этом сообщило британское издание Daily Mail со ссылкой на данные астрономов.
«Эти новые изображения очень четко демонстрируют, что 3I/ATLAS — комета», — заявил астроном Марк Норрис в интервью журналистам Daily Mail. Он пояснил, что представленные учеными изображения не оставляют сомнений в природе объекта.
По словам ученого, на снимках виден ледяной центр, окруженный облаком из пыли и газа. Такой внешний вид характерен именно для комет, что отличает их от других межзвездных гостей.
В публикации также сказано, что межзвездное тело 3I/ATLAS было впервые замечено 1 июля. Специалисты проанализировали траекторию объекта и провели компьютерное моделирование, которое позволило определить его приблизительный возраст. Расчеты показали, что комете более 7,5 миллиарда лет — это почти на три миллиарда старше возраста Солнца.
Ранее ученый Пермского Политеха рассказал URA.RU, что комета 3I/ATLAS не представляет угрозы для Земли, поскольку минимальное расстояние ее сближения составит 240 млн километров. По его словам, объект пройдет мимо Земли на безопасном расстоянии, не пересечет ее орбиту и после пролета покинет пределы нашей системы навсегда. Размер кометы оценивается в 10–12 километров. Ее скорость достигает 209 тысяч км/ч и вскоре увеличится до 70 км/с под действием гравитации Солнца.
