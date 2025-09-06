Минпромторг создаст стандарт русской кухни: что в него войдет

В стандарт русской кухни войдут визига, чиненые гуси и еще более 200 традиционных и редких блюд. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства промышленности и торговли РФ (Минпромторг).
Перечень национальных блюд, которые станут частью нового стандарта русской кухни, сейчас разрабатывает рабочая группа при ведомстве. Как уточнили в министерстве, итоговый список насчитывает не менее 250 наименований. В него войдут как общеизвестные блюда — уха, блины, щи, так и уникальные деликатесы вроде визиги (деликатес из хряща осетровых рыб), говяжьего рубца и начиненных гусей, передает РБК.
В Минпромторге объяснили, что новый стандарт необходим для поддержки и популяризации русской кухни в стране. Сейчас национальные блюда представлены в меню российских кафе и ресторанов крайне редко, что отражает влияние зарубежных гастрономических традиций. «За 30 лет кухни других государств фактически заменили русскую кухню в экономике Российской Федерации», — заявили в пресс-службе Минпромторга. В ведомстве подчеркнули, что более 99% предприятий общественного питания позиционируют себя как заведения с иностранной или смешанной кухней.
Составлением перечня занимаются эксперты — историки русской кухни, представители ресторанной отрасли и отраслевых ассоциаций. Их задача — определить не только список блюд, но и уточнить их исторические особенности, происхождение продуктов, ключевые характеристики и корректное название. В рабочую группу входит президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Он отметил, что методические рекомендации для нового стандарта должны базироваться на кулинарной классике — щах, рассольнике, пирогах, сковородной солянке, а также блюдах с оригинальной начинкой (чиненый гусь и утка). Представитель комитета ресторанного бизнеса «Деловой России» Михаил Гончаров добавил, что стандарт будет подготовлен по правилам международной сертификации ISO.
Первый этап работы над стандартом завершится к 1 октября 2025 года. Итоговые результаты планируется презентовать на Всероссийском фестивале русской кухни, который Минпромторг предложил региональным властям провести ко Дню народного единства — 4 ноября следующего года. На фестивале представят от 30 до 40 основных блюд из нового перечня.
Ранее Минпромторг уже предпринимал меры по поддержке отечественных производителей: с 1 марта 2026 года в российских магазинах появятся специальные полки для непродовольственных товаров российского производства. Эта инициатива направлена на усиление позиций национальных брендов на внутреннем рынке и повышение их конкурентоспособности по сравнению с зарубежными аналогами.
