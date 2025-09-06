Россия отразила атаку 160 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 160 беспилотников самолетного типа и пять управляемых авиабомб ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 5 управляемых авиационных бомб и 160 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном telegram-канале Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что атаки отражались на различных направлениях специальной военной операции.
Кроме того, по данным Минобороны, за сутки украинские войска потеряли около 1 340 военнослужащих, уничтожен быстроходный безэкипажный катер ВСУ, а также поражены склады боеприпасов и материальных средств противника. С начала спецоперации российские военные уничтожили более 82 тысяч беспилотников и свыше 24 тысяч танков и других бронемашин.
В ночь на 6 сентября украинские беспилотники массово атаковали российские регионы. Большинство дронов было уничтожено над Черным морем. В Воронежской области падение обломков вызвало пожар сухой травы и повредило здание соцучреждения. Также беспилотники были сбиты в Краснодарском крае, в Смоленской, Брянской, Белгородской и Калужской областях.
