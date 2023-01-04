Армия РФ уничтожила более 180 бойцов ВСУ на южно-донецком направлении

Российские военные уничтожили более 180 украинских солдат на южно-донецком направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«В результате ударов артиллерии по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Пречистовка, Новоукраинка ДНР, а также Червоное Запорожской области, за сутки уничтожено свыше 180-ти украинских военнослужащих, пять танков, пять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей», — отметили в Минобороны. Также российская армия отразила атаки ВСУ в районе населенного пункта Дорожнянка ДНР.
3 января в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 30 украинских военных на южно-донецком направлении в результате ударов по подразделениям ВСУ, сообщает RT. Также 30 декабря российские военные продвинулись на этом направлении, освободив населенный пункт Дорожнянка Запорожской области. На донецком направлении армия РФ заняла выгодные рубежи, передает телеканал 360.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Российские военные уничтожили более 180 украинских солдат на южно-донецком направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В результате ударов артиллерии по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Пречистовка, Новоукраинка ДНР, а также Червоное Запорожской области, за сутки уничтожено свыше 180-ти украинских военнослужащих, пять танков, пять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей», — отметили в Минобороны. Также российская армия отразила атаки ВСУ в районе населенного пункта Дорожнянка ДНР. 3 января в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 30 украинских военных на южно-донецком направлении в результате ударов по подразделениям ВСУ, сообщает RT. Также 30 декабря российские военные продвинулись на этом направлении, освободив населенный пункт Дорожнянка Запорожской области. На донецком направлении армия РФ заняла выгодные рубежи, передает телеканал 360.