В Финляндии озвучили планы на ядерное оружие после вступления в НАТО

МИД Финляндии: страна не станет размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТО
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Финляндия не станет размещать на своей территории ядерное оружие Фото:
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Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Финляндия отказалась от размещения на своей территории ядерного оружия после вступления в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто.

«Ясно, что ядерное оружие не попадет на территорию Финляндии. Даже после того, как членство будет реализовано», — заявил Хаависто в ходе семинара по внешней политике и политике безопасности, его слова передает портал телерадиовещания Yle.

Ранее Хаависто сообщил, что Финляндия не стремится к тому, чтобы вступить в НАТО как можно скорее. По его словам, власти сначала хотят дождаться одобрения заявки Швеции на вступление. Кроме того, президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что для его страны важно поддержание контактов и сотрудничества с Россией, передает RT.

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Финляндия отказалась от размещения на своей территории ядерного оружия после вступления в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто. «Ясно, что ядерное оружие не попадет на территорию Финляндии. Даже после того, как членство будет реализовано», — заявил Хаависто в ходе семинара по внешней политике и политике безопасности, его слова передает портал телерадиовещания Yle. Ранее Хаависто сообщил, что Финляндия не стремится к тому, чтобы вступить в НАТО как можно скорее. По его словам, власти сначала хотят дождаться одобрения заявки Швеции на вступление. Кроме того, президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что для его страны важно поддержание контактов и сотрудничества с Россией, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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