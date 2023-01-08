В Финляндии озвучили планы на ядерное оружие после вступления в НАТО

МИД Финляндии: страна не станет размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТО

08 января 2023 в 23:29 Размер текста - 17 +

Финляндия не станет размещать на своей территории ядерное оружие Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Финляндия отказалась от размещения на своей территории ядерного оружия после вступления в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто. «Ясно, что ядерное оружие не попадет на территорию Финляндии. Даже после того, как членство будет реализовано», — заявил Хаависто в ходе семинара по внешней политике и политике безопасности, его слова передает портал телерадиовещания Yle . Ранее Хаависто сообщил, что Финляндия не стремится к тому, чтобы вступить в НАТО как можно скорее. По его словам, власти сначала хотят дождаться одобрения заявки Швеции на вступление. Кроме того, президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что для его страны важно поддержание контактов и сотрудничества с Россией, передает RT.

Финляндия отказалась от размещения на своей территории ядерного оружия после вступления в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто. «Ясно, что ядерное оружие не попадет на территорию Финляндии. Даже после того, как членство будет реализовано», — заявил Хаависто в ходе семинара по внешней политике и политике безопасности, его слова передает портал телерадиовещания Yle. Ранее Хаависто сообщил, что Финляндия не стремится к тому, чтобы вступить в НАТО как можно скорее. По его словам, власти сначала хотят дождаться одобрения заявки Швеции на вступление. Кроме того, президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что для его страны важно поддержание контактов и сотрудничества с Россией, передает RT.