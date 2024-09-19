Захарова поймала Европарламент на лицемерии в истории с арестом Мадуро

Захарова: Европарламент превратился в воплощение коллективного бессознательного

19 сентября 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Захарова обвинила Европарламент в лицемерии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на призыв Европарламента (ЕП) арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По ее словам, ЕП вместо того, чтобы заниматься вопросами, которые находятся непосредственно в зоне ответственности Евросоюза, преследует тех, кто не входит в его зону влияния. «Европарламент превратился в воплощение коллективного бессознательного с признаками буйного помешательства», — заявила Захарова в своем telegram-канале. Она также обвинила Европейский парламент в бездействии в расследовании терактов в отношении газопровода «Северный поток», совершенных в зоне ответственности стран-членов ЕС. Ранее Европарламент призвал членов ЕС выдать международный ордер на арест Мадуро и назначить на его пост лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа. С такой же просьбой обратилась Аргентина к МУС, передает RT. После прошедших в Венесуэле выборов президента в стране начались массовые беспорядки. В результате протестов были задержаны 749 человек. Ранения получили 23 военнослужащих. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал протестующих смириться с результатами выборов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на призыв Европарламента (ЕП) арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По ее словам, ЕП вместо того, чтобы заниматься вопросами, которые находятся непосредственно в зоне ответственности Евросоюза, преследует тех, кто не входит в его зону влияния. «Европарламент превратился в воплощение коллективного бессознательного с признаками буйного помешательства», — заявила Захарова в своем telegram-канале. Она также обвинила Европейский парламент в бездействии в расследовании терактов в отношении газопровода «Северный поток», совершенных в зоне ответственности стран-членов ЕС. Ранее Европарламент призвал членов ЕС выдать международный ордер на арест Мадуро и назначить на его пост лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа. С такой же просьбой обратилась Аргентина к МУС, передает RT. После прошедших в Венесуэле выборов президента в стране начались массовые беспорядки. В результате протестов были задержаны 749 человек. Ранения получили 23 военнослужащих. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал протестующих смириться с результатами выборов.