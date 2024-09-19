Сергей Собянин получил Всемирную премию инноваций

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Лидеры России 2022. Москва, собянин сергей
Сергей Собянин получил награду за внедрение технологий в Москве Фото:

Мэр Москвы Сергей Собянин получил Всемирную премию инноваций на форуме о будущем городов БРИКС «Облачные города». Свою награду в номинации «Устойчивые города» глава получил за внедрение инновационных технологий в области окружающей среды. Об этом сообщает Кремль.

«Собянин получил Всемирную премию инноваций на форуме „Облачные города“», — передает telegram-канал Kremlin_Russian. Свою награду Собянин получил за внедрение современных технологий и их использование для защиты окружающей среды.

В числе таких достижений назвали использование автономный робота-уборщика «Пиксель». Также жюри положительно оценило лаборатории экомониторинга. Эксперты также похвалили мэра столицы за поддержку компаний, которые занимают разработками в области окружающей среды.

Всемирная инновационная премия была учреждена в 2015 году. Ее вручают лидерам инновационного развития городов БРИКС. На форуме «Облачные города», который проходит в Москве, собрались представители научного сообщества и общественных организаций более 30 государств.

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Мэр Москвы Сергей Собянин получил Всемирную премию инноваций на форуме о будущем городов БРИКС «Облачные города». Свою награду в номинации «Устойчивые города» глава получил за внедрение инновационных технологий в области окружающей среды. Об этом сообщает Кремль. «Собянин получил Всемирную премию инноваций на форуме „Облачные города“», — передает telegram-канал Kremlin_Russian. Свою награду Собянин получил за внедрение современных технологий и их использование для защиты окружающей среды. В числе таких достижений назвали использование автономный робота-уборщика «Пиксель». Также жюри положительно оценило лаборатории экомониторинга. Эксперты также похвалили мэра столицы за поддержку компаний, которые занимают разработками в области окружающей среды. Всемирная инновационная премия была учреждена в 2015 году. Ее вручают лидерам инновационного развития городов БРИКС. На форуме «Облачные города», который проходит в Москве, собрались представители научного сообщества и общественных организаций более 30 государств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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