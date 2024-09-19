Сергей Собянин получил Всемирную премию инноваций

19 сентября 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

Сергей Собянин получил награду за внедрение технологий в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мэр Москвы Сергей Собянин получил Всемирную премию инноваций на форуме о будущем городов БРИКС «Облачные города». Свою награду в номинации «Устойчивые города» глава получил за внедрение инновационных технологий в области окружающей среды. Об этом сообщает Кремль. «Собянин получил Всемирную премию инноваций на форуме „Облачные города“», — передает telegram-канал Kremlin_Russian. Свою награду Собянин получил за внедрение современных технологий и их использование для защиты окружающей среды. В числе таких достижений назвали использование автономный робота-уборщика «Пиксель». Также жюри положительно оценило лаборатории экомониторинга. Эксперты также похвалили мэра столицы за поддержку компаний, которые занимают разработками в области окружающей среды. Всемирная инновационная премия была учреждена в 2015 году. Ее вручают лидерам инновационного развития городов БРИКС. На форуме «Облачные города», который проходит в Москве, собрались представители научного сообщества и общественных организаций более 30 государств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Москвы Сергей Собянин получил Всемирную премию инноваций на форуме о будущем городов БРИКС «Облачные города». Свою награду в номинации «Устойчивые города» глава получил за внедрение инновационных технологий в области окружающей среды. Об этом сообщает Кремль. «Собянин получил Всемирную премию инноваций на форуме „Облачные города“», — передает telegram-канал Kremlin_Russian. Свою награду Собянин получил за внедрение современных технологий и их использование для защиты окружающей среды. В числе таких достижений назвали использование автономный робота-уборщика «Пиксель». Также жюри положительно оценило лаборатории экомониторинга. Эксперты также похвалили мэра столицы за поддержку компаний, которые занимают разработками в области окружающей среды. Всемирная инновационная премия была учреждена в 2015 году. Ее вручают лидерам инновационного развития городов БРИКС. На форуме «Облачные города», который проходит в Москве, собрались представители научного сообщества и общественных организаций более 30 государств.