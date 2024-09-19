Мэр Москвы Сергей Собянин получил Всемирную премию инноваций на форуме о будущем городов БРИКС «Облачные города». Свою награду в номинации «Устойчивые города» глава получил за внедрение инновационных технологий в области окружающей среды. Об этом сообщает Кремль.
«Собянин получил Всемирную премию инноваций на форуме „Облачные города“», — передает telegram-канал Kremlin_Russian. Свою награду Собянин получил за внедрение современных технологий и их использование для защиты окружающей среды.
В числе таких достижений назвали использование автономный робота-уборщика «Пиксель». Также жюри положительно оценило лаборатории экомониторинга. Эксперты также похвалили мэра столицы за поддержку компаний, которые занимают разработками в области окружающей среды.
Всемирная инновационная премия была учреждена в 2015 году. Ее вручают лидерам инновационного развития городов БРИКС. На форуме «Облачные города», который проходит в Москве, собрались представители научного сообщества и общественных организаций более 30 государств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.