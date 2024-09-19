Wilberries обратился к россиянам после стрельбы у головного офиса

Wilberries после перестрелки у офиса работает в штатном режиме
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Пункт выдачи товаров WALDBERRIES. Курган, wildberries, вайлдберриз, wb
Wilberries продолжает работу в штатном режиме после перестрелки у офиса в Москве Фото:
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У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании

В маркетплейсе Wildberries после перестрелки у головного офиса в Москве сообщили, что все сотрудники в других офисах компании работают в штатном режиме. Так же, как обычно, работают логистические объекты и обработка новых и текущих заказов, сообщили в пресс-релизе компании.

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«Сотрудники работают в штатном режиме в других офисах компании или по желанию из дома. Ситуация не повлияла на работу компании и ее бизнес-процессы. Все сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают штатно, текущие и новые заказы обрабатываются корректно и выдаются на наших ПВЗ», — говорится в пресс-релизе. Он есть в распоряжении URA.RU.

Маркетплейс объявил день траура в связи с гибелью сотрудников охраны офиса в БЦ «Романов Двор». В настоящее время ведется работа по поддержке их семей, включая материальную помощь и покрытие расходов на транспортировку тел и похороны. Также компания активно сотрудничает со следственными органами для расследования нападения и внимательно следит за ходом судебного дела, касающегося участника нападения на московский офис и сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука и его сопровождающих.

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В маркетплейсе Wildberries после перестрелки у головного офиса в Москве сообщили, что все сотрудники в других офисах компании работают в штатном режиме. Так же, как обычно, работают логистические объекты и обработка новых и текущих заказов, сообщили в пресс-релизе компании. «Сотрудники работают в штатном режиме в других офисах компании или по желанию из дома. Ситуация не повлияла на работу компании и ее бизнес-процессы. Все сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают штатно, текущие и новые заказы обрабатываются корректно и выдаются на наших ПВЗ», — говорится в пресс-релизе. Он есть в распоряжении URA.RU. Маркетплейс объявил день траура в связи с гибелью сотрудников охраны офиса в БЦ «Романов Двор». В настоящее время ведется работа по поддержке их семей, включая материальную помощь и покрытие расходов на транспортировку тел и похороны. Также компания активно сотрудничает со следственными органами для расследования нападения и внимательно следит за ходом судебного дела, касающегося участника нападения на московский офис и сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука и его сопровождающих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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