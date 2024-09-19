Wilberries обратился к россиянам после стрельбы у головного офиса

Wilberries после перестрелки у офиса работает в штатном режиме

19 сентября 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

В маркетплейсе Wildberries после перестрелки у головного офиса в Москве сообщили, что все сотрудники в других офисах компании работают в штатном режиме. Так же, как обычно, работают логистические объекты и обработка новых и текущих заказов, сообщили в пресс-релизе компании. «Сотрудники работают в штатном режиме в других офисах компании или по желанию из дома. Ситуация не повлияла на работу компании и ее бизнес-процессы. Все сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают штатно, текущие и новые заказы обрабатываются корректно и выдаются на наших ПВЗ», — говорится в пресс-релизе. Он есть в распоряжении URA.RU. Маркетплейс объявил день траура в связи с гибелью сотрудников охраны офиса в БЦ «Романов Двор». В настоящее время ведется работа по поддержке их семей, включая материальную помощь и покрытие расходов на транспортировку тел и похороны. Также компания активно сотрудничает со следственными органами для расследования нападения и внимательно следит за ходом судебного дела, касающегося участника нападения на московский офис и сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука и его сопровождающих.