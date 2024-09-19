РВ: ВСУ бросили танки Leopard и БМП Marder на прорыв под Курском

19 сентября 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

ВСУ бросили в бой в Курской области танк Leopard, он был уничтожен Фото: Rainer Lippert/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0 новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области украинские военные продолжают попытки прорваться в глубину региона, на этот раз они бросили в бой немецкие танки Leopard и БМП Marder. Об этом сообщают военкоры «Русской весны». По их словам, ВСУ пытаются пройти к населенному пункту Веселое. «Командование ВСУ продолжает попытки прорываться к Веселому в Глушковском районе, мечтая ударить в тыл нашим войскам, наступающим в Кореневском районе. Враг снова бросил Leopard и Marder на прорыв к Глушково на Курском фронте», — передают военкоры в своем telegram-канале. Они также добавили, что ВСУ в настоящий момент атакуют через приграничный поселок Новый Путь, двигаясь к Обуховке. В ходе своей атки Киев несет большие потери. ВСУ продолжают вторжение в Курскую область, которое началось еще 6 августа. Неделей ранее российские военные начали масштабное контрнаступление с целью не дать ВСУ прорваться дальше на российскую территорию. За сутки на курском направлении украинские военные потеряли до 400 человек, уточнили в Минобороны РФ. Также сообщалось об уничтожении первого танка Leopard под Курском. Отмечалось также, что ВСУ обстреляли Большесолдатский район Курской области 19 сентября, один человек пострадал, передает «Национальная служба новостей». Пока продолжаются бои на курском направлении, российские солдаты освобождают населенные пункты в ДНР, передает 360.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области украинские военные продолжают попытки прорваться в глубину региона, на этот раз они бросили в бой немецкие танки Leopard и БМП Marder. Об этом сообщают военкоры «Русской весны». По их словам, ВСУ пытаются пройти к населенному пункту Веселое. «Командование ВСУ продолжает попытки прорываться к Веселому в Глушковском районе, мечтая ударить в тыл нашим войскам, наступающим в Кореневском районе. Враг снова бросил Leopard и Marder на прорыв к Глушково на Курском фронте», — передают военкоры в своем telegram-канале. Они также добавили, что ВСУ в настоящий момент атакуют через приграничный поселок Новый Путь, двигаясь к Обуховке. В ходе своей атки Киев несет большие потери. ВСУ продолжают вторжение в Курскую область, которое началось еще 6 августа. Неделей ранее российские военные начали масштабное контрнаступление с целью не дать ВСУ прорваться дальше на российскую территорию. За сутки на курском направлении украинские военные потеряли до 400 человек, уточнили в Минобороны РФ. Также сообщалось об уничтожении первого танка Leopard под Курском. Отмечалось также, что ВСУ обстреляли Большесолдатский район Курской области 19 сентября, один человек пострадал, передает «Национальная служба новостей». Пока продолжаются бои на курском направлении, российские солдаты освобождают населенные пункты в ДНР, передает 360.RU.