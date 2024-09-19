Политолог Асафов назвал инструменты, которые будут использовать партии на выборах в ГД

Политолог Александр Асафов предположил, какие технологии будут использовать партии на выборах в Госдуму в 2026 году. Своем мнение он высказал во время круглого стола ЭИСИ «Итоги выборов: перспективы политических партий перед кампаниями 2025 и 2026 годов».
По мнению Асафова, на выборах 2024 года изменился подход к выдвижению кандидатов и та же тенденция будет в последующие годы. «Если раньше предварительные процедуры по отбору кандидатов были использованы только „Единой Россией“, то в этом электоральном цикле мы видим, что и другие партии присмотрелись к этому опыту и тоже проводят эти предварительные процедуры. Я думаю, что в 2026 году этот инструментарий будет применяться значительно шире», — отметил Асафов.
Помимо этого, в штабах партий будут появляться группы по электронной мобилизации избирателей. Сегодня эти технологии уже использовались на выборах в Мосгордуму.
По мнению Асафова, в 2026 году партии не будут использовать оппозиционную повестку и выступать против власти, потому что в обществе сложился консенсус и сплочение вокруг президента. «Вставать в позу электорально не очень удачно», — считает политолог.
Кроме того, он полагает, что «Новые люди» усилят «эмоциональный контур» своей предвыборной кампании. Так было и на выборах в Москве, где партия использовала для агитации надувные фигуры слонов, окрашенную в бренд партии «Теслу» и другие агитационные продукты, которые вызывали у людей интерес и эмоции. «ЛДПР и „Справедливой России“ предстоит искать новые подходы, чем они сейчас и занимаются», — говорит Александр Асафов.
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