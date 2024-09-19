Стало известно о нежелании банков Турции работать с российскими банками

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Банки Турции хотят прекратить все сделки с Россией Фото:
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Турецкие банки не хотят сотрудничать с российскими финансовыми учреждениями и стремятся прекратить сделки с Россией. Об этом рассказал источник из сферы турецкого финансового консалтинга.

«Почти все турецкие банки хотят полностью выйти из сделок с участием России и Белоруссии», — передает слова источника ТАСС. Там добавили, что сделки с РФ планируется оставить только банку Emlak Katilim. Все банки требуют документальные подтверждения для операций с российскими и белорусскими компаниями, чтобы избежать рисков, особенно при расчетах в долларах и евро.

Также существуют компании, созданные российскими и турецкими бизнесменами для торговли между двумя странами. Они могут обращаться в банки без иностранных партнеров, но также должны предоставлять необходимые документы, заключил источник.

Банки Турции начали отказывать в транзакциях для россиян, что усложняет работу российских импортеров. На банки давление оказывают как турецкие, так и европейские финансовые учреждения, изменяющие комплаенс-процедуры из-за рисков вторичных санкций от США. Например, банк Emlak Katilim повысил комиссии и стал отказывать в проведении операций, что затрудняет работу многих российских компаний.

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Турецкие банки не хотят сотрудничать с российскими финансовыми учреждениями и стремятся прекратить сделки с Россией. Об этом рассказал источник из сферы турецкого финансового консалтинга. «Почти все турецкие банки хотят полностью выйти из сделок с участием России и Белоруссии», — передает слова источника ТАСС. Там добавили, что сделки с РФ планируется оставить только банку Emlak Katilim. Все банки требуют документальные подтверждения для операций с российскими и белорусскими компаниями, чтобы избежать рисков, особенно при расчетах в долларах и евро. Также существуют компании, созданные российскими и турецкими бизнесменами для торговли между двумя странами. Они могут обращаться в банки без иностранных партнеров, но также должны предоставлять необходимые документы, заключил источник. Банки Турции начали отказывать в транзакциях для россиян, что усложняет работу российских импортеров. На банки давление оказывают как турецкие, так и европейские финансовые учреждения, изменяющие комплаенс-процедуры из-за рисков вторичных санкций от США. Например, банк Emlak Katilim повысил комиссии и стал отказывать в проведении операций, что затрудняет работу многих российских компаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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