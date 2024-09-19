Стало известно о нежелании банков Турции работать с российскими банками

19 сентября 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Банки Турции хотят прекратить все сделки с Россией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Турецкие банки не хотят сотрудничать с российскими финансовыми учреждениями и стремятся прекратить сделки с Россией. Об этом рассказал источник из сферы турецкого финансового консалтинга. «Почти все турецкие банки хотят полностью выйти из сделок с участием России и Белоруссии», — передает слова источника ТАСС. Там добавили, что сделки с РФ планируется оставить только банку Emlak Katilim. Все банки требуют документальные подтверждения для операций с российскими и белорусскими компаниями, чтобы избежать рисков, особенно при расчетах в долларах и евро. Также существуют компании, созданные российскими и турецкими бизнесменами для торговли между двумя странами. Они могут обращаться в банки без иностранных партнеров, но также должны предоставлять необходимые документы, заключил источник. Банки Турции начали отказывать в транзакциях для россиян, что усложняет работу российских импортеров. На банки давление оказывают как турецкие, так и европейские финансовые учреждения, изменяющие комплаенс-процедуры из-за рисков вторичных санкций от США. Например, банк Emlak Katilim повысил комиссии и стал отказывать в проведении операций, что затрудняет работу многих российских компаний. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Турецкие банки не хотят сотрудничать с российскими финансовыми учреждениями и стремятся прекратить сделки с Россией. Об этом рассказал источник из сферы турецкого финансового консалтинга. «Почти все турецкие банки хотят полностью выйти из сделок с участием России и Белоруссии», — передает слова источника ТАСС. Там добавили, что сделки с РФ планируется оставить только банку Emlak Katilim. Все банки требуют документальные подтверждения для операций с российскими и белорусскими компаниями, чтобы избежать рисков, особенно при расчетах в долларах и евро. Также существуют компании, созданные российскими и турецкими бизнесменами для торговли между двумя странами. Они могут обращаться в банки без иностранных партнеров, но также должны предоставлять необходимые документы, заключил источник. Банки Турции начали отказывать в транзакциях для россиян, что усложняет работу российских импортеров. На банки давление оказывают как турецкие, так и европейские финансовые учреждения, изменяющие комплаенс-процедуры из-за рисков вторичных санкций от США. Например, банк Emlak Katilim повысил комиссии и стал отказывать в проведении операций, что затрудняет работу многих российских компаний.