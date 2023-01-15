Захарова предрекла украинские санкции против Хрюши и Степашки

15 января 2023 в 20:26 Размер текста - 17 +

Мария Захарова считает нелепыми санкции от Зеленского Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Украины Владимир Зеленский вскоре введет санкции против персонажей Хрюши и Степашки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отреагировав на введенные украинским лидером ограничения против бывшей ведущей «Спокойной ночи, малыши» Ангелины Вовк. «Все жду, когда Зеленский Хрюшу со Степашкой под санкции подведет. Если теперь уже и Ангелина Вовк „угрожает национальной безопасности Украины“, то ее два подельника и подавно должны быть запрещены», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале . Представитель МИД также в шутку заявила, что, возможно, Зеленский «не трогает своих», и «марионетки избегут попадания в санкционный список». Ранее Вовк заявила о готовности обратиться к украинцам с помощью Хрюши и Степашки с призывом остановить агрессию на Украине. Она сказала, что готова вместе с куклами отправиться на фронт, передает «Царьград». Позже Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против российских культурных деятелей. В списке оказалась и знаменитая телеведущая.

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре введет санкции против персонажей Хрюши и Степашки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отреагировав на введенные украинским лидером ограничения против бывшей ведущей «Спокойной ночи, малыши» Ангелины Вовк. «Все жду, когда Зеленский Хрюшу со Степашкой под санкции подведет. Если теперь уже и Ангелина Вовк „угрожает национальной безопасности Украины“, то ее два подельника и подавно должны быть запрещены», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Представитель МИД также в шутку заявила, что, возможно, Зеленский «не трогает своих», и «марионетки избегут попадания в санкционный список». Ранее Вовк заявила о готовности обратиться к украинцам с помощью Хрюши и Степашки с призывом остановить агрессию на Украине. Она сказала, что готова вместе с куклами отправиться на фронт, передает «Царьград». Позже Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против российских культурных деятелей. В списке оказалась и знаменитая телеведущая.