Юрист: если заказчик оказался капризным, исполнителю придется выполнить требования

Если заказчик придирчив, исполнителю придется выполнить требования, объяснил юрист Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Расторжение договора об оказании услуг, по причине того, что заказчик оказался слишком придирчивым, будет дорого стоить исполнителю. Об этом рассказал доцент кафедры гражданского права УрГЮУ Артем Васильев в совместной рубрике URA.RU и УрГЮУ « Вправе знать» , реализуемой при поддержке социальной сети «ВКонтакте» .

«Клиентоориентированность в потребительском праве из этического пожелания превращается в позитивную обязанность. Если по тем или иным причинам коммерсант не смог рационализировать требования к предмету контракта, презумптивно он должен будет следовать капризам потребителя. Если исполнитель предъявляет результат, который отвечает требованиям контракта, и клиент начинает выискивать в нем недостатки — такой каприз правопорядок точно не поддержит», — рассказал Васильев.

Однако если предметом договора является авторское произведение, то задача угодить заказчику полностью лежит на исполнителе. «Подрядчик обязан сделать так, чтобы предмет исполнения был предельно понятным. Если в версии заказчика предмет исполнения носит творческий характер и он не отвечает его ожиданиям — придется переделывать», — объяснил он.

Эксперт отметил, что оценка содержания продукта будет уместной. Содержание произведения, будь то дизайн-проект или фотографии, подлежит верификации средствами частного права. «При этом, если исполнитель предоставил заказчику несколько результатов работы на выбор, то потребитель вправе отклонить часть из них, без объяснения причин. Фактически он устраняется от каприза», — уточнил Васильев.

Юрист предупредил, что если заказчик захочет добиться справедливости через суд, то исполнитель может получить существенный объем санкций: возмещение убытков, неустойка, возмещение морального вреда и потребительский штраф. Он исчисляется в размере 50% от присужденной судом суммы в пользу заказчика.