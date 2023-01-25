Кремль ответил на заявление офиса Зеленского об ударе по Екатеринбургу

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Действия украинских властей лишь подтверждают правильность решений со стороны России, отметил Дмитрий Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина уже была причастна к организации террористических актов, в том числе к смерти политолога и журналиста Дарьи Дугиной, киевский режим не чурается ничем. Об этом завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об угрозах команды президента Украины Владимира Зеленского нанести удары по Москве и Екатеринбургу.

«Мы с вами уже вспоминали факты причастности украинского режима к организации террористических актов, в том числе случай с Дугиной, который произошел в Подмосковье. Очевидно, что киевский режим не чурается ничем. Это лишний раз подтверждает правильность наших намерений и действий», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк предрек удары украинской армии по крупнейшим городам России: Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу, которые он назвал «изнеженными» и «ленивыми». При этом он не стал уточнять, кто и с какой целью будет их наносить.

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Украина уже была причастна к организации террористических актов, в том числе к смерти политолога и журналиста Дарьи Дугиной, киевский режим не чурается ничем. Об этом завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об угрозах команды президента Украины Владимира Зеленского нанести удары по Москве и Екатеринбургу. «Мы с вами уже вспоминали факты причастности украинского режима к организации террористических актов, в том числе случай с Дугиной, который произошел в Подмосковье. Очевидно, что киевский режим не чурается ничем. Это лишний раз подтверждает правильность наших намерений и действий», — сказал Дмитрий Песков. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк предрек удары украинской армии по крупнейшим городам России: Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу, которые он назвал «изнеженными» и «ленивыми». При этом он не стал уточнять, кто и с какой целью будет их наносить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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