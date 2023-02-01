В ГД упрекнули мировых правозащитников из-за преступлений Украины. Видео

01 февраля 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

Следственный комитет РФ собирает доказательства преступлений со стороны Украины, заявила Светлана Журова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные правозащитники только недавно начали обращать внимание на преступления со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), но пока не предпринимают никаких действий. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Журова. «Они только начинают сейчас обращать на это [преступления со стороны ВСУ] внимание. <…> Пока они просто берут на карандаш якобы, и дальше ничего не происходит», — отметила Светлана Журова в интервью «Пятому каналу». Она отметила, что Россия продолжает собирать доказательства данных преступлений со стороны киевского режима. Журова подчеркнула, что Следственный комитет РФ уже собрал материалы. Ранее правозащитник из США Аджаму Барака заявил, что европейцы осознали, что их намеренно втянули в конфликт с Россией. Также члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призывали создать международную комиссию. Она нужна, чтобы расследования преступлений украинских бойцов. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин.

Западные правозащитники только недавно начали обращать внимание на преступления со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), но пока не предпринимают никаких действий. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Журова. «Они только начинают сейчас обращать на это [преступления со стороны ВСУ] внимание. <…> Пока они просто берут на карандаш якобы, и дальше ничего не происходит», — отметила Светлана Журова в интервью «Пятому каналу». Она отметила, что Россия продолжает собирать доказательства данных преступлений со стороны киевского режима. Журова подчеркнула, что Следственный комитет РФ уже собрал материалы. Ранее правозащитник из США Аджаму Барака заявил, что европейцы осознали, что их намеренно втянули в конфликт с Россией. Также члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призывали создать международную комиссию. Она нужна, чтобы расследования преступлений украинских бойцов. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин.