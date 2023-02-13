Франция призвала граждан срочно покинуть Беларусь из-за «наступления РФ»

13 февраля 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

Французам предложили уехать из Белоруссии через Польшу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине МИД Франции призвал своих граждан уехать из Белоруссии из-за слухов о якобы готовящемся наступлении России на Украину. Об этом заявили в пресс-службе министерства. «В условиях наступления России на Украину и закрытия белорусского воздушного пространства любые поездки в Беларусь формально не приветствуются. Французов в Беларуси приглашают без промедления покинуть страну автомобильным транспортом, через погранпереходы с Литвой, Польшей или Латвией», — сообщили в МИД Франции . В американском Институте изучения войны считают, что Россия якобы начнет наступление на Украину с территории Белоруссии в конце 2023 года. В Пентагоне сообщили, что не увидели признаков подготовки такого наступления, передает RT. В январе Украина проводила учения на границе с Белоруссией, передает сайт MK.RU .

МИД Франции призвал своих граждан уехать из Белоруссии из-за слухов о якобы готовящемся наступлении России на Украину. Об этом заявили в пресс-службе министерства. «В условиях наступления России на Украину и закрытия белорусского воздушного пространства любые поездки в Беларусь формально не приветствуются. Французов в Беларуси приглашают без промедления покинуть страну автомобильным транспортом, через погранпереходы с Литвой, Польшей или Латвией», — сообщили в МИД Франции. В американском Институте изучения войны считают, что Россия якобы начнет наступление на Украину с территории Белоруссии в конце 2023 года. В Пентагоне сообщили, что не увидели признаков подготовки такого наступления, передает RT. В январе Украина проводила учения на границе с Белоруссией, передает сайт MK.RU.