Франция призвала граждан срочно покинуть Беларусь из-за «наступления РФ»

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Разное. Москва, беларусь, флаг, флаг белоруссии, Белоруссия
Французам предложили уехать из Белоруссии через Польшу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

МИД Франции призвал своих граждан уехать из Белоруссии из-за слухов о якобы готовящемся наступлении России на Украину. Об этом заявили в пресс-службе министерства.

«В условиях наступления России на Украину и закрытия белорусского воздушного пространства любые поездки в Беларусь формально не приветствуются. Французов в Беларуси приглашают без промедления покинуть страну автомобильным транспортом, через погранпереходы с Литвой, Польшей или Латвией», — сообщили в МИД Франции.

В американском Институте изучения войны считают, что Россия якобы начнет наступление на Украину с территории Белоруссии в конце 2023 года. В Пентагоне сообщили, что не увидели признаков подготовки такого наступления, передает RT. В январе Украина проводила учения на границе с Белоруссией, передает сайт MK.RU.

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МИД Франции призвал своих граждан уехать из Белоруссии из-за слухов о якобы готовящемся наступлении России на Украину. Об этом заявили в пресс-службе министерства. «В условиях наступления России на Украину и закрытия белорусского воздушного пространства любые поездки в Беларусь формально не приветствуются. Французов в Беларуси приглашают без промедления покинуть страну автомобильным транспортом, через погранпереходы с Литвой, Польшей или Латвией», — сообщили в МИД Франции. В американском Институте изучения войны считают, что Россия якобы начнет наступление на Украину с территории Белоруссии в конце 2023 года. В Пентагоне сообщили, что не увидели признаков подготовки такого наступления, передает RT. В январе Украина проводила учения на границе с Белоруссией, передает сайт MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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