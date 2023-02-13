Франция призвала граждан срочно покинуть Беларусь из-за «наступления РФ»

МИД Франции призвал своих граждан уехать из Белоруссии из-за слухов о якобы готовящемся наступлении России на Украину. Об этом заявили в пресс-службе министерства.
«В условиях наступления России на Украину и закрытия белорусского воздушного пространства любые поездки в Беларусь формально не приветствуются. Французов в Беларуси приглашают без промедления покинуть страну автомобильным транспортом, через погранпереходы с Литвой, Польшей или Латвией», — сообщили в
В американском Институте изучения войны считают, что Россия якобы начнет наступление на Украину с территории Белоруссии в конце 2023 года. В Пентагоне сообщили, что не увидели признаков подготовки такого наступления, передает RT. В январе Украина проводила учения на границе с Белоруссией, передает сайт
Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.