Появилась видеозапись, демонстрирующая применение высокоточных боеприпасов нового поколения для ликвидации военной техники и пунктов управления украинской армии. Видео опубликовано Минобороны РФ.
«Боеприпас был применен по установленному разведкой ангару, в котором ВСУ укрывали боевую бронированную технику, проводили ее обслуживание и ремонт», — сообщает Минобороны. Информация опубликована в официальном telegram-канале ведомства. С первой попытки боеприпас попал в центральную часть ангара, пробил перекрытие и взорвался внутри, уничтожив находящуюся там военную технику.
Ранее в Минобороны показали видеозапись с штурмом позицийВСУ от первого лица. Российские десантники забросали гранатами украинских боевиков под прикрытием дымовой завесы. Операция по ликвидации была завершена с помощью стрелкового оружия.
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Появилась видеозапись, демонстрирующая применение высокоточных боеприпасов нового поколения для ликвидации военной техники и пунктов управления украинской армии. Видео опубликовано Минобороны РФ. «Боеприпас был применен по установленному разведкой ангару, в котором ВСУ укрывали боевую бронированную технику, проводили ее обслуживание и ремонт», — сообщает Минобороны. Информация опубликована в официальном telegram-канале ведомства. С первой попытки боеприпас попал в центральную часть ангара, пробил перекрытие и взорвался внутри, уничтожив находящуюся там военную технику. Ранее в Минобороны показали видеозапись с штурмом позиций ВСУ от первого лица. Российские десантники забросали гранатами украинских боевиков под прикрытием дымовой завесы. Операция по ликвидации была завершена с помощью стрелкового оружия.