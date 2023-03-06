Российские войска ударили высокоточными снарядами по ангару с техникой ВСУ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, армия, военные, квадрокоптер, разведка, дрон, оператор квадрокоптера, военная специальность
Минобороны продемонстрировало работу по позициям ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Появилась видеозапись, демонстрирующая применение высокоточных боеприпасов нового поколения для ликвидации военной техники и пунктов управления украинской армии. Видео опубликовано Минобороны РФ.

«Боеприпас был применен по установленному разведкой ангару, в котором ВСУ укрывали боевую бронированную технику, проводили ее обслуживание и ремонт», — сообщает Минобороны. Информация опубликована в официальном telegram-канале ведомства. С первой попытки боеприпас попал в центральную часть ангара, пробил перекрытие и взорвался внутри, уничтожив находящуюся там военную технику.

Ранее в Минобороны показали видеозапись с штурмом позиций ВСУ от первого лица. Российские десантники забросали гранатами украинских боевиков под прикрытием дымовой завесы. Операция по ликвидации была завершена с помощью стрелкового оружия.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Появилась видеозапись, демонстрирующая применение высокоточных боеприпасов нового поколения для ликвидации военной техники и пунктов управления украинской армии. Видео опубликовано Минобороны РФ. «Боеприпас был применен по установленному разведкой ангару, в котором ВСУ укрывали боевую бронированную технику, проводили ее обслуживание и ремонт», — сообщает Минобороны. Информация опубликована в официальном telegram-канале ведомства. С первой попытки боеприпас попал в центральную часть ангара, пробил перекрытие и взорвался внутри, уничтожив находящуюся там военную технику. Ранее в Минобороны показали видеозапись с штурмом позиций ВСУ от первого лица. Российские десантники забросали гранатами украинских боевиков под прикрытием дымовой завесы. Операция по ликвидации была завершена с помощью стрелкового оружия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...