Минобороны показало штурм позиций ВСУ от первого лица. Видео

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Армия России уничтожила 6 солдат ВСУ, отметили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Штурмовая бригада ВДВ провела атаку по позициям ВСУ. Минобороны России опубликовало кадры штурма от первого лица.

«Подойдя к зданию под плотной дымовой завесой, десантники забросали гранатами отстреливающихся боевиков, ворвались в здание и завершили их уничтожение с помощью стрелкового оружия», — передает министерство обороны в своем telegram-канале. Отмечается, что в ходе штурма было уничтожено шесть бойцов ВСУ. Российская сторона не потеряла ни одного солдата.

Россия начала специальную военную операцию 24 февраля 2022 года. Сейчас самые активные боевые действия происходят на бахмутском направлении. В декабре 2022 года командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Бахмут (Артемовск) является самой горячей точкой на фронте, передает RT.

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Штурмовая бригада ВДВ провела атаку по позициям ВСУ. Минобороны России опубликовало кадры штурма от первого лица. «Подойдя к зданию под плотной дымовой завесой, десантники забросали гранатами отстреливающихся боевиков, ворвались в здание и завершили их уничтожение с помощью стрелкового оружия», — передает министерство обороны в своем telegram-канале. Отмечается, что в ходе штурма было уничтожено шесть бойцов ВСУ. Российская сторона не потеряла ни одного солдата. Россия начала специальную военную операцию 24 февраля 2022 года. Сейчас самые активные боевые действия происходят на бахмутском направлении. В декабре 2022 года командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Бахмут (Артемовск) является самой горячей точкой на фронте, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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