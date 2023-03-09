Автоэксперт предупредил водителей о новой опасности на дорогах

С приходом весны водителям необходимо серьезнее относиться к изменениям погоды, так как в это время года солнечные лучи могут ослепить участников дорожного движения. Об опасности этого явления и способах борьбы с ним рассказал автоэксперт Антон Трошанов.
«Риск ослепления водителя ярким весенним солнцем непосредственно влияет на безопасность дорожного движения. Мы все понимаем, что водитель должен контролировать пространство перед собой, и солнце тут может помешать. В солнечный день надо просчитывать возможность, что вас может ослепить», — передает напоминание Трошанова радио Sputnik.
По его словам, водителю нельзя резко реагировать на ослепление солнцем, так как он таким образом лишь увеличит вероятность аварии. В данной ситуации необходимо постепенно снижать скорость. Чтобы избавиться от эффекта слепоты и вернуть обзор следует перевести взгляд на край дорожного полотна справа или слева. Этот совет также работает и при ослеплении от встречного транспорта.
Ранее URA.RU сообщало, что для водителей есть и другие погодные условия, в которые следует быть аккуратнее за рулем. Так, высокая температура требует особого подхода к организации поездки. Помимо этого необходимо озаботиться собственным здоровьем, так как наличие ряда медицинских диагнозов приведет к запрету на управление транспортом.
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