Автоэксперт предупредил водителей о новой опасности на дорогах

Автоэксперт Трошанов предупредил водителей о риске ослепления весенним солнцем

10 марта 2023 в 04:52 Размер текста - 17 +

Яркое солнце повышает риск ДТП, считает автоэксперт Фото: Денис Моргунов © URA.RU С приходом весны водителям необходимо серьезнее относиться к изменениям погоды, так как в это время года солнечные лучи могут ослепить участников дорожного движения. Об опасности этого явления и способах борьбы с ним рассказал автоэксперт Антон Трошанов. «Риск ослепления водителя ярким весенним солнцем непосредственно влияет на безопасность дорожного движения. Мы все понимаем, что водитель должен контролировать пространство перед собой, и солнце тут может помешать. В солнечный день надо просчитывать возможность, что вас может ослепить», — передает напоминание Трошанова радио Sputnik. По его словам, водителю нельзя резко реагировать на ослепление солнцем, так как он таким образом лишь увеличит вероятность аварии. В данной ситуации необходимо постепенно снижать скорость. Чтобы избавиться от эффекта слепоты и вернуть обзор следует перевести взгляд на край дорожного полотна справа или слева. Этот совет также работает и при ослеплении от встречного транспорта. Ранее URA.RU сообщало, что для водителей есть и другие погодные условия, в которые следует быть аккуратнее за рулем. Так, высокая температура требует особого подхода к организации поездки. Помимо этого необходимо озаботиться собственным здоровьем, так как наличие ряда медицинских диагнозов приведет к запрету на управление транспортом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С приходом весны водителям необходимо серьезнее относиться к изменениям погоды, так как в это время года солнечные лучи могут ослепить участников дорожного движения. Об опасности этого явления и способах борьбы с ним рассказал автоэксперт Антон Трошанов. «Риск ослепления водителя ярким весенним солнцем непосредственно влияет на безопасность дорожного движения. Мы все понимаем, что водитель должен контролировать пространство перед собой, и солнце тут может помешать. В солнечный день надо просчитывать возможность, что вас может ослепить», — передает напоминание Трошанова радио Sputnik. По его словам, водителю нельзя резко реагировать на ослепление солнцем, так как он таким образом лишь увеличит вероятность аварии. В данной ситуации необходимо постепенно снижать скорость. Чтобы избавиться от эффекта слепоты и вернуть обзор следует перевести взгляд на край дорожного полотна справа или слева. Этот совет также работает и при ослеплении от встречного транспорта. Ранее URA.RU сообщало, что для водителей есть и другие погодные условия, в которые следует быть аккуратнее за рулем. Так, высокая температура требует особого подхода к организации поездки. Помимо этого необходимо озаботиться собственным здоровьем, так как наличие ряда медицинских диагнозов приведет к запрету на управление транспортом.