На Auto.ru назвали диагнозы, с которыми запрещено садиться за руль

Auto.ru: за руль запрещено садиться людям с шизофренией, невралгией и слепотой

09 февраля 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

За руль запрещено садиться при раздвоении личности, написали в Auto.ru Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU При наличии психических и невротических расстройств, а также слепоты водителю, согласно российскому законодательству, противопоказано садиться за руль. О диагнозах, запрещающих управлять транспортным средством, написали Auto.ru. «Список диагнозов утвержден постановлением правительства под номером 1604. Туда вошли 10 основных пунктов, но некоторые из них обозначают целый спектр заболеваний. В основном это психические расстройства, трактовать которые по современным меркам можно куда шире, чем предполагалось изначально», — написали в издании. За руль запрещено садиться водителям, у которых наблюдаются органические и психические расстройства. То есть управление транспортом противопоказано людям с деменцией, галлюцинациями, болезнью Альцгеймера и амнезией.

Запрещается водить машину гражданам с шизофренией. Недуг проявляется в неадекватном поведении, а также слуховых галлюцинациях.

При расстройствах настроения тоже нельзя садиться за руль. Если у человека депрессия, биполярное расстройство, тревожность, приступы гнева или эйфории, ему противопоказано водить машину.

Невротические расстройства так же могут лишить возможности управлять автомобилем. Они проявляются в панических атаках, фобиях, компульсивном расстройстве, раздвоении личности и неврастении.

Запрещено водить автомобили, если у водителя наблюдаются расстройства личности и поведения в зрелом возрасте. В эту категорию входит синдром Мюнхаузена (когда человек симулирует или сам вызывает у себя симптомы болезни). Также одним из проявлений недуга является расстройство половой идентификации.

Водить машину запрещено людям с умственной отсталостью. То есть тем, у кого диагностирована задержка в развитии, аутизм или синдром Дауна.

Нельзя управлять автомобилем тем, у кого наблюдаются расстройства поведения и психические проблемы, вызванные употреблением психотропных веществ. Среди них алкоголь, седативные средства, различные стимуляторы, галлюциногены и другие препараты.

Лишить возможности водить машину может и эпилепсия. При этом недуге у человека бывают припадки, во время которых он не способен контролировать себя.

Лишают водительских прав при Ахроматопсии. Это вид дальтонизма, при котором человек видит мир в черно-белом цвете.

Слепота так же не позволит сесть за руль. Речь идет о полной потере зрения.

При наличии психических и невротических расстройств, а также слепоты водителю, согласно российскому законодательству, противопоказано садиться за руль. О диагнозах, запрещающих управлять транспортным средством, написали Auto.ru. «Список диагнозов утвержден постановлением правительства под номером 1604. Туда вошли 10 основных пунктов, но некоторые из них обозначают целый спектр заболеваний. В основном это психические расстройства, трактовать которые по современным меркам можно куда шире, чем предполагалось изначально», — написали в издании.