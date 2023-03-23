Минюст внес блогера Варламова в список иноагентов

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Прогулка по городу блогера Ильи Варламова и главы города Шувалова Вадима. Сургут, варламов илья
Илья Варламов признан иностранным агентством Фото:
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Иноагенты РФ

Минюст РФ обновил список иностранных агентов, в него попал российский блогер Илья Варламов. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Согласно данным министерства, помимо Варламова в список попал также правозащитник Павел Чиков. Также иноагентами признаны Светлана Лада-Русь, Руслан Айсин и Богда Бакалейко.

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Минюст РФ обновил список иностранных агентов, в него попал российский блогер Илья Варламов. Об этом сообщается на сайте Минюста. Согласно данным министерства, помимо Варламова в список попал также правозащитник Павел Чиков. Также иноагентами признаны Светлана Лада-Русь, Руслан Айсин и Богда Бакалейко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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