Минюст внес блогера Варламова в список иноагентов

Илья Варламов признан иностранным агентством
новость из сюжетаИноагенты РФ
Минюст РФ обновил список иностранных агентов, в него попал российский блогер Илья Варламов. Об этом сообщается на сайте Минюста.
Согласно данным министерства, помимо Варламова в список попал также правозащитник Павел Чиков. Также иноагентами признаны Светлана Лада-Русь, Руслан Айсин и Богда Бакалейко.
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