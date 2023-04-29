Сенатор Ковитиди призвала нейтрализовать Одессу после атаки ВСУ на Севастополь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Нефтяные объекты Одессы должны быть уничтожены, заявила Ольга Ковитиди Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ответ на атаки беспилотников ВСУ на Севастополь необходимо принять решение о нейтрализации Одессы как военной базы украинской армии. С таким предложением выступила сенатор Совфеда Ольга Ковитиди.

Новость по теме
В бухте Севастополя горит резервуар с топливом: что известно о ЧП

«Стратегическое решение о нейтрализации Одессы как военной базы Украины должно быть принято», — написала Ковитиди в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что в обязательном порядке уничтожить необходимо все одесские нефтехранилища. На данный момент от России требуются жесткие ответные меры, так как времени на «медленные танцы» уже не осталось, заключила Ковитиди.

В Севастополе 29 апреля произошел пожар на нефтебазе. Возгорание топливного резервуара возникло после удара украинского беспилотного летательного аппарата. Ранее также в Севастополе атаке надводных беспилотников ВСУ подверглась база Черноморского флота, передает «Ридус».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ответ на атаки беспилотников ВСУ на Севастополь необходимо принять решение о нейтрализации Одессы как военной базы украинской армии. С таким предложением выступила сенатор Совфеда Ольга Ковитиди. «Стратегическое решение о нейтрализации Одессы как военной базы Украины должно быть принято», — написала Ковитиди в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что в обязательном порядке уничтожить необходимо все одесские нефтехранилища. На данный момент от России требуются жесткие ответные меры, так как времени на «медленные танцы» уже не осталось, заключила Ковитиди. В Севастополе 29 апреля произошел пожар на нефтебазе. Возгорание топливного резервуара возникло после удара украинского беспилотного летательного аппарата. Ранее также в Севастополе атаке надводных беспилотников ВСУ подверглась база Черноморского флота, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...