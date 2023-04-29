Сенатор Ковитиди призвала нейтрализовать Одессу после атаки ВСУ на Севастополь

29 апреля 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

Нефтяные объекты Одессы должны быть уничтожены, заявила Ольга Ковитиди Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ответ на атаки беспилотников ВСУ на Севастополь необходимо принять решение о нейтрализации Одессы как военной базы украинской армии. С таким предложением выступила сенатор Совфеда Ольга Ковитиди. Новость по теме В бухте Севастополя горит резервуар с топливом: что известно о ЧП «Стратегическое решение о нейтрализации Одессы как военной базы Украины должно быть принято», — написала Ковитиди в своем telegram-канале . Она подчеркнула, что в обязательном порядке уничтожить необходимо все одесские нефтехранилища. На данный момент от России требуются жесткие ответные меры, так как времени на «медленные танцы» уже не осталось, заключила Ковитиди. В Севастополе 29 апреля произошел пожар на нефтебазе. Возгорание топливного резервуара возникло после удара украинского беспилотного летательного аппарата. Ранее также в Севастополе атаке надводных беспилотников ВСУ подверглась база Черноморского флота, передает «Ридус».

В ответ на атаки беспилотников ВСУ на Севастополь необходимо принять решение о нейтрализации Одессы как военной базы украинской армии. С таким предложением выступила сенатор Совфеда Ольга Ковитиди. «Стратегическое решение о нейтрализации Одессы как военной базы Украины должно быть принято», — написала Ковитиди в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что в обязательном порядке уничтожить необходимо все одесские нефтехранилища. На данный момент от России требуются жесткие ответные меры, так как времени на «медленные танцы» уже не осталось, заключила Ковитиди. В Севастополе 29 апреля произошел пожар на нефтебазе. Возгорание топливного резервуара возникло после удара украинского беспилотного летательного аппарата. Ранее также в Севастополе атаке надводных беспилотников ВСУ подверглась база Черноморского флота, передает «Ридус».