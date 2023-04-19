В Госдуме высказались о новой мобилизации в РФ ради Одессы

Член комитета Госдумы по обороне Заварзин: для взятия Одессы не нужно объявлять мобилизацию
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Набранного резерва войск хватит для взятия Одессы, заявил Виктор Заварзин Фото:
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Для взятия Одессы новая мобилизация не понадобится. Резерва, который был набран в ходе частичной мобилизации, вполне хватит для достижения подобных целей. С таким заявлением выступил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

«Никакой мобилизации для взятия Одессы пока не надо, у нас все силы есть», — передает слова Заварзина «Национальная служба новостей». Он добавил, что действующего резерва, который был набран в ходе частичной мобилизации, хватит для установления контроля над северным Причерноморьем. Кроме того, российская армия не испытывает дефицита боеприпасов и вооружения, отметил Заварзин.

Россия, по словам Заварзина, обязательно должна ставить перед собой целью взятие Одессы. Это необходимо для исключения размещения Украиной в северном Причерноморье националистических сил. Кроме того, эти земли исконно принадлежат российскому государству, заключил член комитета Госдумы по обороне.

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Для взятия Одессы новая мобилизация не понадобится. Резерва, который был набран в ходе частичной мобилизации, вполне хватит для достижения подобных целей. С таким заявлением выступил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. «Никакой мобилизации для взятия Одессы пока не надо, у нас все силы есть», — передает слова Заварзина «Национальная служба новостей». Он добавил, что действующего резерва, который был набран в ходе частичной мобилизации, хватит для установления контроля над северным Причерноморьем. Кроме того, российская армия не испытывает дефицита боеприпасов и вооружения, отметил Заварзин. Россия, по словам Заварзина, обязательно должна ставить перед собой целью взятие Одессы. Это необходимо для исключения размещения Украиной в северном Причерноморье националистических сил. Кроме того, эти земли исконно принадлежат российскому государству, заключил член комитета Госдумы по обороне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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