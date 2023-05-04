В Москве простились с модельером Вячеславом Зайцевым. Фото

04 мая 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Вячеслав Зайцев умер на 86-м году жизни Фото: Антон Белицкий © URA.RU В Москве прошли похороны российского модельера Вячеслава Зайцева. Прощальная церемония состоялась в Соборе Троицы Живоначальной в Щелково. На похоронах присутствовали сын модельера Егор Зайцев, стилист Сергей Зверев, а также певица Надежда Бабкина. В последний путь модельера проводили аплодисментами и криками: «Спасибо», «Браво, Слава!», сообщают «Известия». Новость по теме Чем известен умерший модельер Вячеслав Зайцев. Видео Зайцев учился в Московском текстильном институте. В 1962 году он создал свою первую коллекцию детской одежды, которую представили на Международной выставке в Нью-Йорке. А в 1963 году модельер выпустил свою коллекцию женской одежды. В 1982 году Зайцев открыл свой первый дом моды. Тогда он стал лидером среди дизайнеров из России. Его одежду носили Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон и Муслим Магомаев. С 2007 по 2009 годы Зайцев был ведущим телепередачи «Модный приговор», куда приходили россияне, чтобы сменить имидж. Модельеру диагностировали болезнь Паркинсона. Зайцева не стало 30 апреля. По информации СМИ, его госпитализировали с кровотечением в желудке. Бабкина отозвалась о Зайцеве как о «государственном человеке». Также артистка назвала его «иконой стиля». Зверев заявил, что усопший модельер был «эпохой», его смерть стала «большой утратой» для мира моды и искусства. Стилист назвал Зайцева своим наставником. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Москве прошли похороны российского модельера Вячеслава Зайцева. Прощальная церемония состоялась в Соборе Троицы Живоначальной в Щелково. На похоронах присутствовали сын модельера Егор Зайцев, стилист Сергей Зверев, а также певица Надежда Бабкина. В последний путь модельера проводили аплодисментами и криками: «Спасибо», «Браво, Слава!», сообщают «Известия». Зайцев учился в Московском текстильном институте. В 1962 году он создал свою первую коллекцию детской одежды, которую представили на Международной выставке в Нью-Йорке. А в 1963 году модельер выпустил свою коллекцию женской одежды. В 1982 году Зайцев открыл свой первый дом моды. Тогда он стал лидером среди дизайнеров из России. Его одежду носили Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон и Муслим Магомаев. С 2007 по 2009 годы Зайцев был ведущим телепередачи «Модный приговор», куда приходили россияне, чтобы сменить имидж. Модельеру диагностировали болезнь Паркинсона. Зайцева не стало 30 апреля. По информации СМИ, его госпитализировали с кровотечением в желудке. Бабкина отозвалась о Зайцеве как о «государственном человеке». Также артистка назвала его «иконой стиля». Зверев заявил, что усопший модельер был «эпохой», его смерть стала «большой утратой» для мира моды и искусства. Стилист назвал Зайцева своим наставником.