В Москве простились с модельером Вячеславом Зайцевым. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ММКФ. Вечер Благотворительного фонда «Русский Силуэт» – «Большое кино. Звезды для звезд». Москва , зайцев вячеслав
Вячеслав Зайцев умер на 86-м году жизни Фото:

В Москве прошли похороны российского модельера Вячеслава Зайцева. Прощальная церемония состоялась в Соборе Троицы Живоначальной в Щелково.

На похоронах присутствовали сын модельера Егор Зайцев, стилист Сергей Зверев, а также певица Надежда Бабкина. В последний путь модельера проводили аплодисментами и криками: «Спасибо», «Браво, Слава!», сообщают «Известия».

Новость по теме
Чем известен умерший модельер Вячеслав Зайцев. Видео

Зайцев учился в Московском текстильном институте. В 1962 году он создал свою первую коллекцию детской одежды, которую представили на Международной выставке в Нью-Йорке. А в 1963 году модельер выпустил свою коллекцию женской одежды. В 1982 году Зайцев открыл свой первый дом моды. Тогда он стал лидером среди дизайнеров из России. Его одежду носили Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон и Муслим Магомаев. С 2007 по 2009 годы Зайцев был ведущим телепередачи «Модный приговор», куда приходили россияне, чтобы сменить имидж.

Модельеру диагностировали болезнь Паркинсона. Зайцева не стало 30 апреля. По информации СМИ, его госпитализировали с кровотечением в желудке.

Бабкина отозвалась о Зайцеве как о «государственном человеке». Также артистка назвала его «иконой стиля». Зверев заявил, что усопший модельер был «эпохой», его смерть стала «большой утратой» для мира моды и искусства. Стилист назвал Зайцева своим наставником.

Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве прошли похороны российского модельера Вячеслава Зайцева. Прощальная церемония состоялась в Соборе Троицы Живоначальной в Щелково. На похоронах присутствовали сын модельера Егор Зайцев, стилист Сергей Зверев, а также певица Надежда Бабкина. В последний путь модельера проводили аплодисментами и криками: «Спасибо», «Браво, Слава!», сообщают «Известия». Зайцев учился в Московском текстильном институте. В 1962 году он создал свою первую коллекцию детской одежды, которую представили на Международной выставке в Нью-Йорке. А в 1963 году модельер выпустил свою коллекцию женской одежды. В 1982 году Зайцев открыл свой первый дом моды. Тогда он стал лидером среди дизайнеров из России. Его одежду носили Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон и Муслим Магомаев. С 2007 по 2009 годы Зайцев был ведущим телепередачи «Модный приговор», куда приходили россияне, чтобы сменить имидж. Модельеру диагностировали болезнь Паркинсона. Зайцева не стало 30 апреля. По информации СМИ, его госпитализировали с кровотечением в желудке. Бабкина отозвалась о Зайцеве как о «государственном человеке». Также артистка назвала его «иконой стиля». Зверев заявил, что усопший модельер был «эпохой», его смерть стала «большой утратой» для мира моды и искусства. Стилист назвал Зайцева своим наставником.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...